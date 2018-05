F1 – Verstappen si ‘mangia le mani’ a Montecarlo | “ho imparato la lezione | starò più

sportfair

: Ricciardo 1.10.755 #SkyMotori O VANZINI ANCORA LA RETROMARCIA DI VERSTAPPEN !!!!! TI HANNO SPIEGATO IL MOTIVO, MA… - MeryGolettoVR46 : Ricciardo 1.10.755 #SkyMotori O VANZINI ANCORA LA RETROMARCIA DI VERSTAPPEN !!!!! TI HANNO SPIEGATO IL MOTIVO, MA… - alebot75 : Il #MonacoGP se li mangia i paraculo come #Verstappen -

(Di domenica 27 maggio 2018) Maxrammaricato per l’occasione mancata a, l’olandese giunge sul traguardo del Gp di Monaco in nona posizione Daniel Ricciardo dopo aver trionfato sul circuito di Shanghai vince anche a. L’australiano in occasione del sesto appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno conquista il primo gradino del podio nonostante i problemi riscontrati durante la gara con la sua monoposto. Seguono al pilota della Red Bull, il pilota della Ferrari Sebastian Vettel e quello della Mercedes Lewis Hamilton. Per Max, partito dall’ultima posizione in griglia, è stata una gara dura ma audace. L’olandese è stato uno dei pochi piloti capaci di superare tra le ‘stradine’ di. Il pilota della Red Bull, giunto nono al traguardo, ha ammesso ai microfoni di Sky F1: “qui è difficile superare ed è facile ...