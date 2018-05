F1 | Ricciardo esce allo scoperto | “rinnovo? Ho già parlato con il team | questa vittoria

sportfair

: Ricciardo esce dalla monoposto in lacrime #MonacoGP #grandeuomo - _vik : Ricciardo esce dalla monoposto in lacrime #MonacoGP #grandeuomo - iC14ud9O : Ricciardo esce avanti a Vettel, tutti con ultrasoft... #F1 #MonacoGP #ForzaFerrari #ForzaVerstappen - Ciccio_Mariello : Live #RaceDay ?? Lap 16/78 #Vettel ai box monta gomma viola #Ricciardo risponde x evitare l'undercut ed esce in testa... #MonacoGP ???? #F1 ??? -

(Di domenica 27 maggio 2018) Nel corso della conferenza stampa, Danielha sottolineato come si sia alquanto spaventato nel momento in cui ha avvertito il problema alla power unit La corona poggiata in testa, il sudore che sgorga e il sorriso che si allarga. Danielè il nuovo Principe di Monaco, la conferma arriva al 78° giro del Gp di Montecarlo, vinto con il cuore in gola dal pilota australiano. Photo4 / LaPresse Un problema alla power unit a metà gara a complicare un week-end perfetto, dominato dalla prima sessione di prove libere fino al gradino più alto del podio, conquistato con le unghie e con i denti al termine di una battaglia di nervi con Sebastian Vettel. “Nel giro in cui è capitato il problema alla power unit, mi son sentito crollare il mondo addosso per cinque-dieci secondi” le parole dell’australiano in conferenza stampa. “Non sono superstizioso o cose ...