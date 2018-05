F1 – Questione batteria | Ferrari accusata dalla Mercedes di aggirare il regolamento | ecco

sportfair

(Di domenica 27 maggio 2018) La FIA ha analizzato ladella, arrivando alla conclusione che non ci sia nulla di anomalo o di contrario alSi è chiusa ufficialmente lanel paddock, sollevataa Baku dopo la crescita esponenziale dellain qualifica. Un exploit che ha fatto drizzare le antenne al team campione del mondo, che si è rivolto alla Federazione per indurla a controllare le soluzioni del Cavallino, accusato dile regole in relazione al proprio sistema ibrido, in grado di fornire più energia al giro di quanto sarebbe consentito. LaPresse/Photo4 Dopo attente valutazioni, Charlie Whiting ha chiuso laintervenendo in prima persona: “abbiamo avuto alcune indicazioni a Baku che erano difficili da spiegare e abbiamo cercato la collaborazione della squadra. Ildice che è compito del concorrente soddisfare le ...