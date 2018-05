F1 | qualifiche Gp Monaco | Vettel e Raikkonen scontenti delle gomme

Monaco : il punto Ferrari sulle qualifiche : Nelle qualifiche del GP di Monaco, seconda e quarta posizione per i piloti Ferrari, con Sebastian Vettel che ha registrato il tempo di 1’11’039 e Kimi Raikkonen che ha fermato i cronometri sull’1’11’’266. Entrambi hanno utilizzato pneumatici hypersoft per tutta la sessione. Vettel scatterà quindi dalla prima fila, accanto alla Red Bull del poleman Daniel […] L'articolo Monaco: il punto Ferrari sulle qualifiche sembra essere il primo ...

Formula 1 - Hamilton dopo qualifiche a Monaco : 'Hamilton : 'Abbiamo fatto il possibile - ma posizione buona' : "E' stata una buona sessione, sapevamo che non saremmo stati i più veloci e abbiamo fatto il meglio possibile. Cercheremo di combattere domani. La macchina è comunque in una buona posizione. Non è ...

F1 - Gp Monaco – Good vibes per Ricciardo dopo le qualifiche : “domani? Non piove e andrà tutto bene! Verstappen? Imparerà…” : Al termine delle qualifiche per la gara del Gp di Monaco, Daniel Ricciardo è apparso sorridente e di buon umore, aspettandosi una bella gara per la giornata di domani Il calendario della F1 arriva nel Principato di Monaco, per uno degli appuntamenti più suggestivi dell’annata di Formula Uno, quello che si corre sul circuito cittadino di Montecarlo. tutto pronto per la gara di domani con le qualifiche appena concluse che hanno regalato i ...

F1 – Vettel sincero nel post qualifiche del Gp di Monaco : “contento ma non del tutto - ecco perchè” : Le parole di Sebastian Vettel dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gp di Monaco: il tedesco della Ferrari contento… ma non troppo Stratosferica pole position di Daniel Ricciardo oggi a Montecarlo. L’australiano della Red Bull partirà dalla prima casella in griglia domani al Gp di Monaco, appena davanti a Sebastian Vettel, che sul finale è riuscito a far meglio di Hamilton, ‘rubandogli’ la prima fila. Terzo quindi ...

F1 - analisi qualifiche GP Monaco 2018 : la Red Bull domina - ma è solo Ricciardo - Ferrari prima rivale - Mercedes con problemi di gomme : C’è una Red Bull in pole position nel Gran Premio di Monaco, ma non è certo una notizia. La prima fila non è monopolizzata dalla scuderia di Milton Keynes. Questa si che è la notizia di giornata. La RB14, infatti, è nettamente la miglior vettura sulle strade del Principato e lo ha dimostrato anche oggi. La pecca più grave per il team anglo-austriaco è rappresentata dalla ultima posizione di Max Verstappen. Se, da un lato, Daniel Ricciardo ...

F1 - Gp Monaco – Ricciardo on fire! Hamilton si congratula - poi la stoccata! E Vettel? Le parole dei piloti post qualifiche : Hamilton fa i complimenti a Ricciardo, ma non risparmia una frecciatina alla Red Bull! Vettel non si presenta: ecco le parole dei piloti post qualifiche del Gp di Monaco-- Il calendario della F1 arriva nel Principato di Monaco, per uno degli appuntamenti più suggestivi dell’annata di Formula Uno, quello che si corre sul circuito cittadino di Montecarlo. Tutto pronto per la gara di domani con le qualifiche appena concluse che hanno regalato i ...

F1 - qualifiche GP MONACO 2018 : RICCIARDO POLE DA RECORD DAVANTI A VETTEL E HAMILTON : MONTECARLO, 26 MAGGIO 2018 F1, QUALIFICHE GP MONACO 2018 : Daniel RICCIARDO sbaraglia la concorrenza e si prende la seconda POLE in carriera nel principato di MONACO, firmando anche il nuovo RECORD della pista con un incredibile 1.10.810. VETTEL chiude secondo DAVANTI ad HAMILTON, Raikkonen e Bottas. Verstappen partirà ultimo a causa dei danni alla sua monoposto (distrutta in Q3) che gli hanno impedito di prendere parte alle QUALIFICHE. ...

F1 - qualifiche GP Monaco 2018 : Ricciardo - un pole da urlo. Vettel in prima fila - Verstappen in ultima : Daniel Ricciardo (Red Bull) conquista una straordinaria pole position nel Gran Premio di Monaco 2018. L’australiano (che non era primo al sabato esattamente da due anni) dopo un weekend praticamente impeccabile, non è stato da meno anche nelle Qualifiche odierne, facendo segnare il nuovo record del tracciato più famoso del mondo in 1:10.810 e, quindi, domani scatterà davanti a tutti, meritandosi un vantaggio notevole in una pista sulla ...

Griglia di partenza F1 - qualifiche GP Monaco Montecarlo 2018. Ricciardo in pole position - Vettel secondo - Hamilton insegue : Dani Ricciardo ha conquistato la pole position del GP di Montecarlo 2018, sesta tappa del Mondiale F1. L’australiano della Red Bull ha messo in fila tutti i rivali e scatterà dalla posizione privilegiata per vincere la gara nel Principato ma Sebastian Vettel è ottimo secondo: il tedesco della Ferrari cercherà il colpaccio approfittando anche del terzo posto di Lewis Hamilton, inseguito a sua volta da Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas. Di ...

FORMULA 1 DIRETTA GP MONACO 2018/ F1 qualifiche live : pole position per Ricciardo - Vettel in prima fila! : DIRETTA FORMULA 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp MONACO 2018 a Montecarlo: cronaca e tempi delle due sessioni sullo storico circuito (oggi 26 maggio)(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 15:59:00 GMT)

Gran Premio di Monaco - Verstappen va a sbattere - deve rinunciare alle qualifiche : Niente da fare per Max Verstappen nelle qualifiche del Gran Premio di Monaco. Il pilota olandese della Red Bull, che nelle ultime libere era andato a sbattere contro le barriere, non è riuscito a ...

Griglia di partenza F1 - qualifiche GP Monaco Montecarlo 2018 : Le Qualifiche del GP di Montecarlo 2018, sesta tappa del Mondiale F1, si sono rivelate particolarmente avvincenti e appassionanti: tutti i piloti hanno dato l’anima per conquistare la pole position e per ottenere il miglior piazzamento possibile sulla Griglia di partenza, scattare davanti sarà fondamentale in vista della gara di domani visto che è davvero molto difficile sorpassare sulle anguste vie del Principato. Il duello tra Sebastian ...

Diretta Formula 1 Gp Monaco 2018/ F1 qualifiche live : Ricciardo velocissimo in Q2 - Raikkonen a pochi millesimi : Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp Monaco 2018 a Montecarlo: cronaca e tempi delle due sessioni sullo storico circuito (oggi 26 maggio) .Daniel Ricciardo non delude i pronostici della vigilia e conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Monaco che si sono concluse da pochi minuti: l'australiano della Red Bull ha stampato un 1'10"810 che diventa così il nuovo record ufficiale della pista. La Ferrari conquista ...

F1 – Sabato amaro per Verstappen al Gp di Monaco : la Red Bull non ce la fa - niente qualifiche per Max : Max Verstappen non ce la fa: niente qualifiche del Gp di Monaco per l’olandese della Red Bull Sguardo basso ed espressione dispiaciuta: Max Verstappen ringrazia i meccanici del suo box, scusandosi con pacche nelle spalle per il danno di oggi a Montecarlo. L’olandese della Red Bull ha commesso un erroraccio, quasi imperdonabile, durante le Fp3 del Gp di Monaco, che gli è costato carissimo (QUI il VIDEO): il team di Milton Keynes è ...