F1 Monaco | Verstappen e la rimonta fino al nono posto | «Mi sono divertito»

Monaco : tutti contro Max Verstappen. E lui tira dritto : Il mondo della F1 sembra aver preso una linea comune contro Max Verstappen, sostenendo che se vuole avere successo deve cambiare testa. L’olandese ha saltato le qualifiche a Monaco dopo l’incidente nelle FP3, un errore che tutti imputano a lui ma che secondo noi ha come principale responsabile proprio la Red Bull. “Il suo talento […] L'articolo Monaco: tutti contro Max Verstappen. E lui tira dritto sembra essere il ...

F1 - GP Monaco Montecarlo 2018 : Max Verstappen e l’ennesimo errore. Dall’ultima posizione - sarà corsa folle? : Alle 15.10 ci sarà il via del sesto round del Mondiale 2018 di Formula Uno e, sul tracciato cittadino di Montecarlo, ci attendono 78 giri nei quali potrà accadere di tutto o anche niente. Del resto, è anche questa la magia del Principato. Il pericolo si nasconde dietro ogni curva. Lo sa bene Max Verstappen che, tra i papabili per la pole position con la sua Red Bull, ha commesso un errore nella chicane delle “Piscine”, impattando ...

Monaco : colpa della Red Bull - non di Verstappen : Non è sicuramente la sua stagione: errori, incidenti, sempre accusato per l’irruenza. Ma questa volta, per noi, Max Verstappen non ha colpe in quanto accaduto questa mattina nelle terze libere a Monaco. L’olandese della Red Bull sta vivendo una stagione da incubo, ma oggi non ci sentiamo di puntare il dito contro di lui: ha […] L'articolo Monaco: colpa della Red Bull, non di Verstappen sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

F1 - Gp Monaco – Good vibes per Ricciardo dopo le qualifiche : “domani? Non piove e andrà tutto bene! Verstappen? Imparerà…” : Al termine delle qualifiche per la gara del Gp di Monaco, Daniel Ricciardo è apparso sorridente e di buon umore, aspettandosi una bella gara per la giornata di domani Il calendario della F1 arriva nel Principato di Monaco, per uno degli appuntamenti più suggestivi dell’annata di Formula Uno, quello che si corre sul circuito cittadino di Montecarlo. tutto pronto per la gara di domani con le qualifiche appena concluse che hanno regalato i ...

Gran Premio di Monaco - pole per Ricciardo - seconda la Ferrari di Vettel davanti a Hamilton. Ultimo Verstappen : La Red Bull di Daniel Ricciardo ha conquistato la pole position del Gran Premio di Monaco. seconda la Ferrari di Sebastian Vettel davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton e all'altra Rossa di Kimi ...

F1 - Qualifiche GP Monaco 2018 : Ricciardo - un pole da urlo. Vettel in prima fila - Verstappen in ultima : Daniel Ricciardo (Red Bull) conquista una straordinaria pole position nel Gran Premio di Monaco 2018. L’australiano (che non era primo al sabato esattamente da due anni) dopo un weekend praticamente impeccabile, non è stato da meno anche nelle Qualifiche odierne, facendo segnare il nuovo record del tracciato più famoso del mondo in 1:10.810 e, quindi, domani scatterà davanti a tutti, meritandosi un vantaggio notevole in una pista sulla ...

Gran Premio di Monaco - Verstappen va a sbattere - deve rinunciare alle qualifiche : Niente da fare per Max Verstappen nelle qualifiche del Gran Premio di Monaco. Il pilota olandese della Red Bull, che nelle ultime libere era andato a sbattere contro le barriere, non è riuscito a ...

F1 – Sabato amaro per Verstappen al Gp di Monaco : la Red Bull non ce la fa - niente qualifiche per Max : Max Verstappen non ce la fa: niente qualifiche del Gp di Monaco per l’olandese della Red Bull Sguardo basso ed espressione dispiaciuta: Max Verstappen ringrazia i meccanici del suo box, scusandosi con pacche nelle spalle per il danno di oggi a Montecarlo. L’olandese della Red Bull ha commesso un erroraccio, quasi imperdonabile, durante le Fp3 del Gp di Monaco, che gli è costato carissimo (QUI il VIDEO): il team di Milton Keynes è ...

F1 - Gp di Monaco – Colpo di scena a Montecarlo : Red Bull in difficoltà - Verstappen rischia grosso : Max Verstappen rischia grosso a Montecarlo: dopo lo schianto in Fp3 l’olandese rischia grosso Clamorosa notizia dal paddock di Montecarlo. Contrariamente alla notizia circolata circa un’ora fa, secondo la quale il cambio della monoposto di Max Verstappen non avesse riportato danni dopo lo schianto dell’olandese contro le barriere al termine delle Fp3 del Gp di Monaco, la comunicazione ufficiale FIA lascia di stucco: è la Red ...

Formula 1 - GP Monaco : Verstappen a muro nelle libere - come nel 2016. IL VIDEO : Le Red Bull hanno dominato in lungo e in largo la terza sessione di libere a Monte Carlo, ma nel finale una distrazione di Max Verstappen ha portato il pilota belga-olandese della RB14 ad andare a ...

