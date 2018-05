F1 Monaco | Ricciardo difende la prima posizione | Vettel insegue

F1 – La felicità di Ricciardo - le gomme di Vettel e la polemica di Hamilton : le impressioni a caldo dei piloti dopo il Gp di Monaco : Ricciardo entusiasta, Vettel soddisfatto a metà, Hamilton polemico: le impressioni a caldo dei piloti dopo il Gp di Monaco Daniel Ricciardo dopo aver trionfato sul circuito di Shanghai vince anche a Montecarlo. L’australiano in occasione del sesto appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno conquista il primo gradino del podio nonostante i problemi riscontrati durante la gara con la sua monoposto. Seguono al pilota della Red Bull, ...

F1 - GP Monaco 2018 : RICCIARDO DOMINA NEL PRINCIPATO. VETTEL E HAMILTON A PODIO : MONTECARLO, 27 MAGGIO 2018 F1, GP MONACO 2018 : Daniel RICCIARDO su Red Bull completa un weekend strepitoso vincendo il suo primo GP MONACO. Stavolta nessun intoppo al box come nel 2016 e vittoria strameritata fin dalle libere del giovedì. La Ferrari coglie un ottimo secondo posto con VETTEL e quarto con Raikkonen. HAMILTON chiude il PODIO mentre Bottas è quinto. Gara piuttosto lineare senza grandissimi colpi di scena con Red Bull che si ...

F1 - GP Monaco 2018 : a Montecarlo vince la noia. Ricciardo trionfa davanti a Vettel e Hamilton dopo una lunga processione : Daniel Ricciardo (Red Bull) vince il Gran Premio di Monaco 2018 di Formula Uno, dopo una gara quanto mai sofferta. L’australiano, infatti, difende la pole position e conduce la gara dall’inizio alla fine, ma deve far fronte ad un problema alla sua Power Unit che ne limita il potenziale. Nonostante questo, alle sue spalle nessuno è stato in grado di sferrargli un attacco, dato che tutti i protagonisti in pista erano più concentrati a ...

Ricciardo Principe di Monaco - Vettel si inchina sulle stradine di Montecarlo : Hamilton completa il podio : Nonostante un problema alla power unit, Daniel Ricciardo vince il Gp di Monaco tenendo dietro la Ferrari di Vettel e la Mercedes di Hamilton La corona poggiata in testa, il sudore che sgorga e il sorriso che si allarga. Daniel Ricciardo è il nuovo Principe di Monaco, la conferma arriva al 78° giro del Gp di Montecarlo, vinto con il cuore in gola dal pilota australiano. Photo4 / LaPresse Un problema alla power unit a metà gara a complicare un ...

Formula 1 - Gp di Monaco : Ricciardo vince nonostante i problemi - Vettel è secondo. Terzo Lewis Hamilton - poi Kimi Raikkonen : In testa dal primo all’ultimo giro, nonostante un problema all’ibrido dopo poco più di un quarto di gara. Daniel Ricciardo è il padrone del Gp di Montecarlo dove precede Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Quarta la Rossa di Kimi Raikkonen, seguita da Valtteri Bottas. Scattato dalla pole, Ricciardo ha condotto una gara accorta tra le curve del circuito cittadino di Monaco difendendo la prima posizione nonostante la perdita di potenza ...

