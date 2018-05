F1 | Hamilton sulla scia di Raikkonen | “nessuno ha spinto là davanti | è stato un Gran

sportfair

: Oltre ad istruirlo a far passare Hamilton, una lezioncina sulla cazzata da dire in tv non ci stava male - CCiop : Oltre ad istruirlo a far passare Hamilton, una lezioncina sulla cazzata da dire in tv non ci stava male - GiuDayLorDie : #Vettel ha guadagnato 3 punti. Secondo me #Hamilton avrebbe firmato per un risultato così, viste le prestazioni de… - autosprintLIVE : Quando Hamilton segnala che la gomma anteriore sn lo sta mollando, gli rispondono che sono tutti sulla stessa barca… -

(Di domenica 27 maggio 2018) Lewisha analizzato il risultato del Gp di Monaco, sottolineando come si sia trattato di una gara abbastanza noiosa Un terzo posto utile per mantenere un buon margine di vantaggio su Sebastian Vettel nella classifica piloti, mettendo alle spalle la gara più complicata del Mondiale. Lewisva via da Montecarlo con la consapevolezza di aver fatto il massimo, ottenendo un podio oltre il quale non sarebbe potuto andare. Photo4 / LaPresse A confermarlo è lo stesso britannico nel post gara: “credo che questa sia stata la nostra gara peggiore, ne sono abbastanza sicuro. E’unPremio semplice ma per alcuni aspetti complicato, perché abbiamo dovuto far durare molto le gomme. Dal punto di vista delle energie però è stata una gara tranquilla, perché non abbiamo proprio. Anzi è stata piuttosto noiosa, Ricciardo ha fatto un buon lavoro e sono contento ...