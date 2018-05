F1 | Gp Monaco | vince Ricciardo nonostante problemi al motore Secondo Vettel | poi Hamilton

F1 : Ricciardo vince Gp Monaco - Vettel 2/o : ... - ROMA, 27 MAG - L'australiano Daniel Ricciardo, al volante di una Red Bull, ha vinto il gran premio di Monaco precedendo la Ferrari del tedesco Sebastian Vettel e la Mercedes del campione del mondo ...

LIVE F1 - GP Monaco 2018 in DIRETTA : Daniel Ricciardo vince a Montecarlo! Vettel secondo - Hamilton terzo : OASport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Monaco, sesta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Semaforo verde alle ore 15.10 . Buon divertimento!

F1 - GP Monaco 2018 : a Montecarlo vince la noia. Ricciardo trionfa davanti a Vettel e Hamilton dopo una lunga processione : Daniel Ricciardo (Red Bull) vince il Gran Premio di Monaco 2018 di Formula Uno, dopo una gara quanto mai sofferta. L’australiano, infatti, difende la pole position e conduce la gara dall’inizio alla fine, ma deve far fronte ad un problema alla sua Power Unit che ne limita il potenziale. Nonostante questo, alle sue spalle nessuno è stato in grado di sferrargli un attacco, dato che tutti i protagonisti in pista erano più concentrati a ...

Formula 1 - Gp di Monaco : Ricciardo vince nonostante i problemi - Vettel è secondo. Terzo Lewis Hamilton - poi Kimi Raikkonen : In testa dal primo all’ultimo giro, nonostante un problema all’ibrido dopo poco più di un quarto di gara. Daniel Ricciardo è il padrone del Gp di Montecarlo dove precede Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Quarta la Rossa di Kimi Raikkonen, seguita da Valtteri Bottas. Scattato dalla pole, Ricciardo ha condotto una gara accorta tra le curve del circuito cittadino di Monaco difendendo la prima posizione nonostante la perdita di potenza ...

FORMULA 1 DIRETTA GP Monaco 2018/ F1 gara live : vince Ricciardo - la Ferrari seconda con Vettel - Hamilton terzo : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara live Gp MONACO 2018 Montecarlo: ordine d'arrivo, vincitore e podio della sesta gara della stagione (oggi domenica 27 maggio)(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 16:49:00 GMT)

Formula 1 - Ricciardo vince Gp di Monaco : 16.57 Daniel Ricciardo (Red Bull) si aggiudica il Gp di Monaco, davanti a Sebastian Vettel (Ferrari) e Lewis Hamilton (Mercedes) che resta leader del Mondiale. Quarta l'altra rossa di Raikkonen che precede Bottas, Ocon,Gasley,Hulkenberg. Ricciardo,partito in pole,prende subito il comando.Al 12° giro Hamilton rientra ai box e decide di montare gomme ultrasoft,imitato poi da Vettel e Ricciardo. Solo Bottas opta per le supersoft.Ricciardo, ...

Formula 2 - Antonio Fuoco vince la Sprint Race del GP Monaco a Montecarlo : L'inno di Mameli a Monte Carlo! Tutto merito di Antonio Fuoco che nella Sprint Race di F2 nel Principato di Monaco, scattato dalla pole position, ha vinto con una gara perfetta. Il pilota calabrese ...

F1 - GP Monaco 2018 : Ferrari vs Mercedes - chi vincerà? Le gomme e le qualifiche importanti : Ormai ci siamo. Il Grande Circus della Formula Uno è pronto per affrontare l’appuntamento più glamour dell’anno, quello del GP di Monaco, sesta tappa del Mondiale 2018. Sul circuito cittadino più famoso del mondo andrà in scena il round più affascinante e ricco di tutta la stagione: sulle stradine di Montecarlo i piloti si daranno battaglia per la conquista di una gara che ha fatto la storia di questa categoria. Il tracciato è ...

Tonfo Bayern Monaco - l’Eintracht Francoforte vince la DFB Pokal : Clamoroso Tonfo del Bayern Monaco nella finale di DFB Pokal contro l’Eintracht Francoforte, 1-3 il risultato finale e grande sorpresa. Lewandowski vicino al gol, traversa al 5′ minuto, quattro minuti dopo l’Eintracht passa in vantaggio con l’ex Fiorentina Rebic, al 53′ il pareggio con Lewandoski. Poi ancora protagonista Rebic che in contropiede brucia Hummels in velocità e batte Ulreich, nel finale il definitivo 1-3 ...

Monaco - Cecchinato vince il derby azzurro con Fognini : Monaco - Ancora un successo per Marco Cecchinato , che si aggiudica, vincendo il sesto match di fila, il derby azzurro al primo turno del Bmw Open, sui campi in terra rossa di Monaco di Baviera. Il ...

Tennis - Marco Cecchinato inarrestabile! Vince il derby con Fabio Fognini e vola al 2° turno a Monaco di Baviera : Chi fermerà Marco Cecchinato? Non ci è riuscito neppure Fabio Fognini, che ha ceduto il passo al connazionale oggi nel primo turno del torneo ATP 250 di Monaco: sulla terra battuta bavarese il fresco vincitore del torneo di Budapest, in tabellone principale grazie allo special exempt, ha battuto in rimonta il numero 5 del seeding in un’ora e 50 minuti di gioco con il punteggio di 5-7 6-3 6-2. Al secondo turno ad attenderlo c’è il ...

Ascolti tv : Bayern Monaco-Real Madrid vince... su Canale 5. Bene anche ' Chi l'ha visto? ' : Su Canale 5 la semifinale di Champions League Bayern Monaco - Real Madrid ha raccolto davanti al video 6.161.000 spettatori pari al 25.2% di share, quasi doppiando il film proposto da Rai1 Amiche da ...

Il Real vince a Monaco e vede la terza finale consecutiva : La partita finisce 1-2. Vittoria in rimonta per i Blancos nella semifinale d'andata. Adesso la Roma aspetta il Liverpool, ma ci vorrà un miracolo calcistico - E' mancato solo il gol di Cristiano ...

Champions. Real implacabile - vince in rimonta 2-1 a Monaco : Apre le marcature Kimmich, pari di Marcelo a fine primo tempo. Nella ripresa Asensio capitalizza un grave errore di Rafinha. Stesso risultato dello scorso anno, quando erano quarti di finale. Ritorno martedì a Madrid