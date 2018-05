F1 Gp Monaco | da Bella Hadid a Ilary Blasi Folla vip a Montecarlo

F1 – Curve mozzafiato e sensualità : Paulina vs Bella - è sfida tra bellezze al Gp di Monaco [GALLERY] : Impossibile scegliere la più Bella: Bella Hadid e Paulina Vega incantano Montecarlo durante il weekend del Gp di Monaco Belle da far paura! Bella Hadid e Paulina Vega hanno incantano Montecarlo nel weekend del Gp di Monaco. Entrambe hanno partecipato ad alcuni importanti eventi a corredo della weekend di gara mostrandosi in tutta la loro bellezza. Da una parte una giovanissima modella 21enne di Los Angeles, Bella, dall’altra Miss Universo ...