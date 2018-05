F1 | GP MONACO 2018 | RICCIARDO DOMINA NEL PRINCIPATO VETTEL E HAMILTON A PODIO

LIVE F1 - GP MONACO 2018 in DIRETTA : Daniel Ricciardo vince a Montecarlo! Vettel secondo - Hamilton terzo : OASport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Monaco, sesta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Semaforo verde alle ore 15.10 . Buon divertimento!

F1 - GP MONACO 2018 : a Montecarlo vince la noia. Ricciardo trionfa davanti a Vettel e Hamilton dopo una lunga processione : Daniel Ricciardo (Red Bull) vince il Gran Premio di Monaco 2018 di Formula Uno, dopo una gara quanto mai sofferta. L’australiano, infatti, difende la pole position e conduce la gara dall’inizio alla fine, ma deve far fronte ad un problema alla sua Power Unit che ne limita il potenziale. Nonostante questo, alle sue spalle nessuno è stato in grado di sferrargli un attacco, dato che tutti i protagonisti in pista erano più concentrati a ...

F1 - ordine d’arrivo GP MONACO 2018 : il risultato e la classifica di Montecarlo. Daniel Ricciardo trionfa davanti a Vettel e ad Hamilton : Daniel Ricciardo trionfa nel GP di Monaco, sesta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. L’australiano della Red Bull, nonostante un problema sulla sua vettura, ha sbancato il Principato, precedendo la Ferrari di Sebastian Vettel e la Mercedes di Lewis Hamilton. Secondo successo stagionale per Ricciardo in questo campionato. Quarta e quinta piazza per le altre due Ferrari e Mercedes di Kimi Raikkonen e Valtteri Bottas mentre Max Verstappen ...

Diretta Formula 1 Gp MONACO 2018/ F1 gara live : ancora apertissima la lotta per la vittoria! : Diretta Formula 1 F1 gara live Gp Monaco 2018 Montecarlo: ordine d'arrivo, vincitore e podio della sesta gara della stagione (oggi domenica 27 maggio). Daniel Ricciardo vince per la prima volta in carriera il Gran Premio di Monaco, secondo successo stagionale per l'australiano della Red Bull più forte dell'affidabilità e dei problemi che hanno afflitto la sua Red Bull per più di metà gara. Secondo posto agrodolce per Sebastian Vettel che ...

F1 - ordine d'arrivo GP MONACO 2018 : il risultato e la classifica di Montecarlo : L'ordine d'arrivo DEL GP DI Monaco Montecarlo 2018 in aggiornamento Pos. N. Pilota Team Distacco Giri 1 03 D. Ricciardo (U) Red Bull 63/78 2 05 S. Vettel (U) Ferrari + 0?8 3 44 L. Hamilton (U) Mercedes + 2?7 4 07 K. Raikkonen (U) Ferrari + 5?1 5 77 V. Bottas (S) Mercedes + 6?0 6 31 E. Ocon (S) Force India +

LIVE F1 - GP MONACO 2018 in DIRETTA : Ricciardo prova a scappare - battaglia tra Vettel e Hamilton : OASport vi offre la DIRETTA LIVE del GP di Monaco, sesta prova del Mondiale 2018 di Formula Uno : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Semaforo verde alle ore 15.10 . Buon divertimento! --58/78 Verstappen ha sorpassato Sainz alla chicane in fondo al tunnel! Ora è nono e prova a prendere Hulkenberg. La manovra però è da rivedere, possibile salto di chicane. Ricciardo con un secondo su Vettel.57/78 Verstappen cerca il sorpasso su ...

Diretta Formula 1 Gp MONACO 2018/ F1 gara live : Ricciardo sempre leader - Vettel prova ad avvicinarsi : Diretta Formula 1 F1 gara live Gp Monaco 2018 Montecarlo: ordine d'arrivo, vincitore e podio della sesta gara della stagione (oggi domenica 27 maggio) Quando mancano circa trenta giri alla bandiera a scacchi non è cambiata la situazione con Ricciardo sempre in testa, Vettel e Hamilton all'inseguimento. Intorno alla trentesima tornata arriva però un colpo di scena: Ricciardo via radio si lamenta di una perdita di potenza, Vettel annulla ...

FORMULA 1 DIRETTA GP MONACO 2018/ F1 gara live : Ricciardo mantiene il comando al via - Vettel all'inseguimento : DIRETTA FORMULA 1 F1 gara live Gp MONACO 2018 Montecarlo: ordine d'arrivo, vincitore e podio della sesta gara della stagione (oggi domenica 27 maggio) Siamo giunti al venticinquesimo giro del Gran Premio di MONACO, al comando c'è sempre Ricciardo che precede Vettel, Hamilton, Raikkonen e Bottas: facciamo il punto della situazione. La direzione gara usa il pugno di ferro nei confronti di Sergey Sirotkin: i commissari lo puniscono con uno ...

Formula 1 - GP MONACO 2018 : Totti a Montecarlo tifa Vettel e... si propone : Una Ferrari numero 10. È il sogno di Francesco Totti, svelato nel paddock di Monte Carlo ai microfoni di Federica Masolin: "Giuro che non è preparata" ha sorriso il dirigente ed ex capitano della Roma ...

LIVE F1 - GP MONACO Montecarlo 2018 in DIRETTA : la gara e gli aggiornamenti in tempo reale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del GP di Monaco 2018, sesta tappa del Mondiale F1. Spettacolo assicurato sulle stradine del Principato, andrà in scena una gara ricca di fascino e di glamour, già decisiva per le sorti del campionato. Si preannuncia grande battaglia tra i piloti, tutti a caccia della vittoria di assoluto prestigio e di punti fondamentali per il prosieguo della stagione: siamo già arrivati a un momento decisivo e non sono ...

Formula 1 - GP MONACO 2018 : la guida del pilota a Montecarlo : Atteso, amato e temuto per le sue insidie. Qui vi spieghiamo tutto quello che un pilota deve sapere prima di scendere in pista per il Gran Premio di Monaco . È la sesta tappa del Mondiale 2018. Curva ...