Eredità | alcune cose che è meglio sapere

(Di domenica 27 maggio 2018) Ricevere un’è un momento davvero agrodolce della nostra vita. Entriamo in possesso di beni materiali, ma in un momento emotivamente spesso molto complesso. È un po’ come un dono della morte per citare il titolo italiano del settimo romanzo di Harry Potter. Ma aldilà del modo in cui la accogliamo, l’è un tema piuttosto spinoso. Non di rado causa malumori fra parenti ed eredi più o meno legittimi. E complice la mancanza di lucidità che deriva dall’aver perso una persona cara, ci ritroviamo confusi di fronte all’. LEGGI ANCHEQual è l'investimento migliore per i propri figli? Abbiamo provato a fare un po’ di chiarezza col giurista Giuseppe Cassano, da oltre quindici anni direttore Dipartimento di Scienze Giuridiche della European School Of Economics e curatore, insieme a Raimondo Zagami, del Manuale della Successione Testamentaria (Maggioli Editore). Partiamo dalle ...