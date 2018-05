Emma Muscat Amici 2018 | dal duetto con Annalisa alla sorpresa di Biondo | arriverà in

Emma Muscat e Biondo - sorpresa ad Amici 17/ Video - il rapper torna in Casetta : baci e dichiarazioni d'amore! : Grande sorpresa per Emma Muscat ad Amici: torna in Casetta Biondo! La cantante è al settimo cielo e riempie il rapper di baci. Lui invece confessa: "Ti amo"(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 18:05:00 GMT)

Amici - Biondo : ecco com'è nata la storia con Emma Muscat : Amici 17: Biondo parla della sua storia con Emma Il cantante Biondo è stato eliminato durante l'ultima puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi. Il ragazzo, nella scuola, non solo si è dedicato al canto ma ha lasciato spazio anche all'amore. Infatti, proprio ad Amici ha conosciuto Emma Muscat, la cantante di Malta

Emozionante duetto di Emma Muscat e Al Bano in È la mia vita : video dal Serale del 19 maggio : Il duetto di Emma Muscat e Al Bano emoziona il pubblico. Il mix di voci è perfetto per un brano storico del repertorio dell'artista di Cellino San Marco, scritto per lui da Maurizio Fabrizio. L'artista pugliese è reduce dalla sua ultima esperienza come coach a The Voice of Italy, nella quale ha vinto con la voce di Maryam Tancredi. La sua presenza è arrivata immediatamente in attacco di puntata, nella quale ha cantato per fare da colonna ...

La sfida Emma Muscat al 6° serale dal duetto con Il Volo a Meraviglioso Amore Mio con Arisa - video - : La giovanissima concorrente è balzata agli onori della cronaca per la sua relazione con Biondo, per il quale ha lasciato il suo fidanzato storico. La sua voce è stata apprezzata fin dai tempi del ...

La sfida Emma Muscat al 6° serale dal duetto con Il Volo a Meraviglioso Amore Mio con Arisa (video) : Emma Muscat al 6° serale cerca di conquistare un posto nella puntata successiva attraverso diverse prove. Si inizia immediatamente con l'ospitata di Il Volo, che porta Somebody To Love dei Queen. I ragazzi hanno annunciato qualcosa di molto speciale, atteso per il prossimo anno, dopo aver supportato le due concorrenti in proposta di eliminazione dopo la proposta di eliminazione mossa da Rudy Zerbi nel corso dell'ultima puntata del serale di ...

SFIDA Emma VS CARMEN - CHI SARÀ ELIMINATO?/ Amici 2018 : i vip si dividono - ma la Muscat è in vantaggio : EMMA Muscat e CARMEN Ferreri allo scontro finale? Rudy Zerbi ha chiesto l'eliminazione di una delle due perché sovrapponibili ma i professori di ballo hanno chiesto tempo

Carmen Ferreri contro Emma Muscat per volere di Rudy Zerbi : una salva - l’altra eliminata al 6° serale : Carmen Ferreri contro Emma Muscat al serale di Amici di Maria De Filippi in programma per sabato 12 maggio. Nella sesta puntata, una sola sarà salvata dalla commissione interna, l'altra verrà eliminata. La proposta è del docente di canto Rudy Zerbi che, durante la quinta puntata del serale, propone ai suoi colleghi di portare avanti una sola concorrente tra Carmen ed Emma. Le due sono state poste a confronto più vote da Zerbi: il docente ...

Emma Muscat canta l’inedito Need Somebody e The Power Of Love nella sfida per l’accesso al 6° serale : video delle esibizioni : Emma Muscat canta l'inedito Need Somebody durante la sfida diretta contro Carmen Ferreri: le due concorrenti sono state chiamate a scontrarsi davanti alla giuria con i rispettivi brani assegnati. Su richiesta di Rudy Zerbi, sabato 5 maggio durante il quinto serale di Amici, una fase di eliminazione leggermente diversa per due delle concorrenti di quest'anno, Emma Muscat della Squadra Bianca e Carmen Ferreri della Squadra Blu. In ...

Emma Muscat duetta con Elisa in No Hero e conquista la giuria nel quinto serale (video) : Emma Muscat duetta con Elisa nel corso del quinto serale di Amici di Maria De Filippi. La concorrente della squadra Bianca ha avuto l'opportunità di esibirsi insieme ad Elisa, in duetto su No Hero. Nella seconda sfida del quinto serale, Emma ha sfidato Lauren, portando ai Bianchi la vittoria. Nel corso della prima prova ad Amici di Maria De Filippi, invece, la sfida tra Emma Muscat e Carmen Ferreri. La concorrente maltese ha aperto le danze ...

Biondo al 5° serale tra Roof Garden e il duetto con Emma Muscat in I’ll be missing you (video) : Biondo al 5° serale dà sfoggio delle sue potenzialità tra cover e inediti scritti da lui. Per la prima fase, il giovane concorrente ha scelto di portare Roof Garden, che aveva già cantato durante l'ultima puntata di Amici di Maria De Filippi. A prendere la parola è Ermal Meta, che conferma di non essere soddisfatto dalla prova portata da Biondo. Simona Ventura ha invece rilanciato, trovando Biondo molto centrato per le richieste delle case ...

Emma Muscat di Amici 17 : 3 curiosità sulla cantante : Chi è Emma Muscat di Amici 17: età e origini della cantante dei Bianchi Emma Muscat è nata il 27 novembre del 1999 e ha 18 anni. La cantante della Squadra Bianca di Amici di Maria De Filippi vive a Malta con i suoi genitori. Ha iniziato a cantare a soli cinque anni e si esibisce