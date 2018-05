Elezioni Messina | presentata lista Saitta sindaco

Elezioni Messina - centrosinistra : la squadra dei candidati di Sicilia Futura si presenta alla città : ' Sarà un pomeriggio dedicato alla 'Messina in cui credere' ha sottolineato Beppe Picciolo una città che non si arrende e non accetta più sberleffi e prese in giro! Perché offrirsi in politica ha ...

Elezioni Comunali Messina 2018 : tutto quello che c'è da sapere - : Il 10 giugno la città siciliana va alle urne per le amministrative. Nella corsa a Palazzo Zanca, il primo cittadino uscente Renato Accorinti tenterà di ottenere un secondo mandato. Sei gli sfidanti: ...

Elezioni Messina : le quattro mosse di Trischitta per salvare il Teatro Vittorio Emanuele : Con l'ulteriore riduzione del finanziamento Regionale intercorsa nell'anno corrente, il Teatro non può neppure più proporre spettacoli acquistati all'esterno, rischiando di non avere una stagione. "...

Elezioni Messina - Timbro : 'Autonomia dell'Autorità dello Stretto obiettivo essenziale per la città' : Sarà compito di tutte le autonomie locali interessate portare avanti questa battaglia diversamente da quanto ha fatto e fa ancora la classe politica messinese a livello regionale e nazionale. Al ...

Elezioni Messina - Bramanti incontra i rappresentanti Ance : 'Sì ad un tavolo tecnico permanente per i cantieri edili fermi' [FOTO] : Se riaprono i cantieri e si riattiva il settore di conseguenza il motore dell'economia messinese sarà riacceso. Una sinergia tra tutti gli Enti e le Istituzioni coinvolte è indispensabil e".

Elezioni Messina - Bramanti punta il dito contro Accorinti : 'Campi sportivi a rischio chiusura e il sindaco resta in silenzio' : Di concerti di rilievo internazionale negli ultimi 20 anni se ne sono tenuti a centinaia, ma più che di politica degli spettacoli dovremmo parlare di politica per lo sport e nonostante le speranze ...

Elezioni Messina - la proposta di Sciacca : 'Un polo multifunzionale in Fiera' : ... un grande "polo multifunzionale" affacciato sul mare: il progetto di Gaetano Sciacca per riqualificare la Fiera Un grande "polo multifunzionale" in pieno centro, con un'arena per spettacoli teatrali ...

Elezioni Messina - Sciacca su De Luca e Bramanti : 'Cittadini meritano rispetto - la politica non è cabaret' [FOTO] : ... ma piccoli e costanti passi tangibili con l'obiettivo di riqualificare l'intero tessuto urbano e ridare slancio all'economia. Iniziando dal lavoro, dalla messa in sicurezza del territorio e da un'...

A Messina la sElezioni del concorso Miss Reginetta d'Italia : Promotrice dell'evento per le provincie di Messina e Catania è l'ARF Spettacoli di Milazzo. Alla prima selezione si sono presentate tredici ragazze: Maria Tindara Azzarello, Ambra Squillaci, Giulia ...

Elezioni Messina - il centrosinistra compatto con Saitta : Maria Flavia Timbro designata vicensindaco : La costruzione di una visione di futuro che attraverso lo sviluppo sostenibile crei buona economia e lavoro a partire dalle vocazioni naturali di Messina: il rapporto con il mare e la valorizzazione ...