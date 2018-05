ilfattoquotidiano

: Egregio dottor Davigo, abbia fiducia nei giovani! - erregi69 : Egregio dottor Davigo, abbia fiducia nei giovani! - Cascavel47 : Egregio dottor Davigo, abbia fiducia nei giovani! - cristalaltea : RT @Darktiv: Egregio Dottor Architetto Ingegnere Davide Serra (@davidealgebris) porta il conto ai tuoi amichetti di merenda i competenti @m… -

(Di domenica 27 maggio 2018) di Aurora Di Benedettodott. Piercamillo, la ascolto incantata quando parla dei problemi della giustizia, di corruzione, del degrado morale della politica e della società. Con una frase brillante e un esempio azzeccato rende comprensibili al grande pubblico concetti complessi. Mi verrebbe da dirle che sarebbe un ottimo insegnante, ma non lo farò. E qui veniamo alla ragione che mi ha spinto a scriverle: lei ha una triste idea della scuola, pocanei giovani, scarsa considerazione dell’importanza dell’atto educativo. Ciò emerge dalla critica che muove al suo collega Gherardo Colombo che crede di contribuire a migliorare la società attraverso l’educazione dei giovani. Lei è un magistrato e ritiene, come è ovvio, che una norma non assistita da sanzionescarse probabilità di essere rispettata. Ciò che a lei interessa è il comportamento ...