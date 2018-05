Editoria : al Nord si legge di più - in Italia aumentano lettori e scrittori : Padova, mag. (AdnKronos) – Anche se il Veneto non compare tra le regioni d’ Italia dove si legge di più, è comunque al Nord che si concentrano i lettori che, in base al rapporto dell’ Associazione Italia na Editori, sembrano preferire ancora il libro alle innovazioni tecnologiche. Nel dossier si evince anche che i romanzi sono i più graditi a seguire avventura e gialli mentre la poesia interessa una piccola fetta di mercato. ...

Esce in Italia 'Il Mondo è Pieno di Cretini?' : un caso Editoriale in Nord Europa : 'Il Mondo è Pieno di cretini? O sei tu che non riesci a farti capire?' di Thomas Erikson è stato un caso editoriale da 1 milione di copie vendute in Svezia, Novergia e Finlandia. Ora, il libro uscirà in ...