Ecco perché Amici 2018 non è in onda oggi e quando sarà trasmessa la

Perché 'Amici 17' stasera non va in onda? Ecco la decisione di Mediaset Video : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato alle anticipazioni ed informazioni su Amici [Video], il talent show che è giunto alla semifinale. I telespettatori, infatti, tra una settimana scopriranno il nome del vincitore della diciassettesima edizione. Nelle ultime ore, però, tantissimi fan si sono posti questo interrogativo: Come mai la penultima puntata del programma di Maria De Filippi non va in onda sabato 26 maggio?. Osservando attentamente ...

Perché Amici 2018 non va in onda oggi? Ecco la scelta clamorosa di Mediaset Video : Oggi 26 maggio salta su Canale 5 l'appuntamento con il serale [Video]di Amici 2018. Le anticipazioni ufficiali rivelano che la prima serata di Canale 5 questa sera non sara' occupata dal serale del talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, dato che a quell'ora ci sara' l'attesissima finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool. Ecco la verita' su Amici 2018: perché non viene trasmesso oggi e quando ritorna in tv Ecco allora ...

Perché Nadia Toffa ha lasciato Le Iene? Ecco la verità sulla malattia Video : I Fan di Nadia Toffa continuano ad essere preoccupati per le sue condizioni di salute e si chiedono perché la conduttrice de Le Iene [Video]non sia più tornata in televisione. Da un paio di settimane, infatti, la Toffa ha abbandonato la conduzione della celebre trasmissione serale di Italiauno, di cui conduceva la puntata domenicale al fianco di Nicola Savino e degli altri inviati della trasmissione tra cui Giulio Golia. Un'assenza che ...

Loredana Lecciso : Ecco perché Al Bano Carrisi non l'ha sposata cinque anni fa Video : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato alle gossip news che riguardano Al Bano, la cantante americana Romina e Loredana Lecciso [Video]. Proprio quest'ultima qualche giorno fa ha deciso di rilasciare una nuova intervista a Domenica Live, il rotocalco condotto da Barbara D'Urso. L'ex showgirl si è tolta qualche sassolino dalle scarpe tornando a parlare della sua relazione sentimentale col Maestro Carrisi. L'intervista della Lecciso e ...

Pensioni - dal 1° gennaio 2019 saranno più alte : Ecco come e perché Video : A partire dall'inizio del prossimo anno diventeranno operative le nuove misure di rivalutazione per i trattamenti Pensionistici [Video]. Si tratta di un meccanismo che ha lo scopo di supportare chi riceve un assegno previdenziale adeguandolo all'inflazione. Vediamo insieme tutti i dettagli nel nostro nuovo articolo di approfondimento. come funzioneranno i nuovi adeguamenti Pensionistici Iniziamo con il dire che la perequazione ovvero ...

Giro d’Italia - Ecco perché Chaves è andato in crisi Video : Sono finite improvvisamente nella decima tappa le speranze di Jhoan Esteban Chaves di conquistare il Giro d’Italia. Lo scalatore colombiano, vincitore sull’Etna [Video]e secondo in classifica generale alle spalle del compagno di squadra Simon Yates, si è staccato nei primi chilometri di una tappa che sembrava una giornata di transizione per gli uomini di classifica. Invece in maniera inattesa Chaves ha perso contatto sulla salita ad inizio tappa ...

Truffa dei due euro : attenzione al resto falso - Ecco perché Video : La Truffa dei due euro non è per niente nuova, ma nell'ultimo periodo si sta diffondendo sempre di più per cui è molto importante che tutti i cittadini vengano messi al corrente dei rischi che corrono. In poche parole, alcuni furbetti, al momento di dare il resto in monete ai propri clienti, al posto dei normali due euro danno invece delle monete straniere molto simili esteticamente ai due euro italiani, ma di valore economico molto più basso. ...

Gossip : Maria De Filippi mette in imbarazzo Emma Marrone - Ecco perché Video : Maria De Filippi sembra divertirsi un mondo a rispolverare un Gossip scoppiato più di 6 anni fa negli studi di Amici: dopo aver ospitato nella stessa puntata Emma Marrone e Stefano De Martino, l'altra sera la conduttrice ha messo a confronto la salentina con l'altra protagonista di quel chiacchierato 'triangolo amoroso'. Sabato 12 maggio, infatti, è andato in scena su Canale 5 l'inedito duetto tra la cantante e Belen Rodriguez [Video]: le due, ...

Romina Power su tutte le furie sui social network : Ecco perché Video : eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di Gossip, che oggi si interesseranno a Romina Power, diventata nonna da poche ore del piccolo Kay, [Video] il figlio di Cristel Carrisi. Le ultime novita' svelano che la cantante americana ha scritto un post avvelenato sul suo profilo Facebook contro chi ha rilasciato anticipazioni della sua intervista da Maurizio Costanzo. Gossip, Romina Power su tutte le furie: ecco il motivo Le ultime ...

Loredana Lecciso smentisce Al Bano e va 'contro' Romina e Jolanda : Ecco perché Video : La scorsa settimana, Al Bano Carrisi ha rilasciato delle clamorose dichiarazioni [Video] al magazine Oggi parlando della fine della sua relazione con Loredana. Quest'ultima, dopo alcuni giorni di silenzio ha deciso di raccontare la sua verita' a Chi, il periodico di Alfonso Signorini che sara' in edicola col nuovo numero da mercoledì 9 maggio. L'ex soubrette ha smentito categoricamente il suo ex compagno e non si è risparmiata a lanciare delle ...

Elezioni Politiche a luglio? Ecco perché sarebbero storiche Video : Difficile che si torni alle urne l'8 luglio, così come chiesto dai leader di M5S e Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini [Video]. Normativa alla mano, non ci sarebbero i tempi, a meno che il Presidente della Repubblica non sciolga le Camere entro le prossime 24-48 ore. Non sara' così, poiché Sergio Mattarella comporra' il suo esecutivo di garanzia [Video] che verra' sottoposto al voto di fiducia alle Camere. Se davvero la scelta di indire nuove ...

GF15 : arriva la denuncia dell'ex moglie a Simone Coccia Colaiuta - Ecco perché Video : Altra preoccupazione in arrivo per Simone Coccia Colaiuta: dopo la lite con Luigi Mario Favoloso [Video], avvenuta perché quest'ultimo ha offeso Stefania Pezzopane, deputata nonché attuale compagna dell'ex strip-man, un'altra stangata sta per arrivargli dalla ex moglie Barbara Ippoliti, 31enne aquilana. La donna ha infatti scritto una lettera, pubblicata poi dal settimanale Di Più, all'interno della quale ha raccontato la sua situazione e ...

Twitter - a rischio le password : è meglio cambiarle - Ecco perché Video : #Twitter ha rivelato pubblicamente di aver avuto un bug con le #password all'interno del proprio sistema che regola i dati del Social Network. Il social, seppure felice di aver risolto il problema, ha suggerito a tutti gli utenti di modificare le credenziali di accesso. Le reazioni a caldo sono state però forse esasperate. L'azienda sostiene che sia solo una questione di sicurezza e che se la si ascolta non ci saranno reali ripercussioni sul ...

Trono Classico news : dopo la scelta di Nicolò un gesto fa infuriare - Ecco perché Video : La scelta di Nicolò Brigante [Video] finalmente è avvenuta nella giornata di ieri 2 maggio 2018. Il tronista di ''#Uomini e donne'' infatti durante un lungo percorso con Marta Pasqualato e Virginia Stablum ha deciso che la sua ''anima gemella'' fosse l'ex di Ignazio Moser. Naturalmente il pubblico da casa è rimasto molto contento davanti a questa scelta, anche se una gran fetta di telespettatori supportava Marta: proprio quest'ultima dopo aver ...