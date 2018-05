Ecco la lista del ' quasi' governo Conte L' ha rivelata Di Maio

La lista di Salvini - su Savona nessun passo indietro : Ecco i 'papabili' : Savona o niente. Il nome del ministro dell'Economia rimane il nodo chiave nell'impervia strada che porta alla lista dei ministri che andranno a formare il Governo Conte. Il leader...

Fifa World Cup Russia 2018 : annunciate 4 nuove icone! Ecco la lista completa! : […] L'articolo Fifa World Cup Russia 2018: annunciate 4 nuove icone! Ecco la lista ...

Cagliari : via Lopez - Ecco pronta la lista dei pretendenti : Il Cagliari, dopo una stagione davvero troppo tribolata contrassegnata probabilmente da una serie di errori di valutazione, che in un certo senso hanno fatto rivivere lo spettro della prima annata zemaniana culminata con la retrocessione in serie B, si è salvato mantenendo la massima categoria con le unghie e con i denti. Adesso necessariamente dovrà ripartire una sorta di rifondazione che partirà proprio dal cambio del tecnico. Chi sarà il dopo ...

Governo - Ecco la lista dei futuri ministri con il premier Conte Video : Il nuovo Governo è pronto, Salvini e Di Maio hanno ormai gia' da qualche giorno trovato un accordo sui punti programmatici e sulle figure da inserire nei vari ministeri. Si aspetta nelle prossime ore l'ok del Presidente della Repubblica per dare via al nuovo esecutivo giallo-verde. Nella squadra di Governo Lega e 5Stelle si sono divisi le poltrone in proporzione al consenso elettorale. Governo, i nomi scelti per i dicasteri più importanti Il ...

Governo - Ecco la lista dei futuri ministri con il premier Conte : Il premier indicato dai giallo-verdi è Giuseppe Conte, un professore che non ha mai fatto politica ma viene ritenuto una figura d'unione tra la Lega e i grillini. Se Mattarella accetterà Conte come primo ministro con molta probabilità sia Salvini che Di Maio saranno vice premier, oltre che ministri. Di Maio punta al Ministero del Lavoro e dello Sviluppo Economico, mentre Salvini al Ministero degli Interni. Entrambi hanno motivi specifici per ...

Raccontare le migrazioni : Ecco il convegno sull'etica del giornalista : ' La politica non deve venire meno, anche rispetto alla tenuta dei diritti umani ' ha sottolineato Perrone: 'Non possiamo fare finta di nulla se c'è chi all'estero viene calpestato o magari torturato'...

Manettara e populista - Ecco la giustizia secondo il contratto Lega-M5s : “E' opportuno ridurre sensibilmente ogni eventuale margine di impunità per i colpevoli di reati particolarmente odiosi”. In una frase criptica e minacciosa del contratto di governo tra Lega e M5s è racchiuso lo spirito di questi tempi giacobini. La sezione dedicata alle cose giudiziarie si pone il p

Governo Lega-M5s - Ecco la lista dei ministri. Tensioni tra i grillini su Vincenzo Spadafora : Il Governo non è ancora nato e tra i 5Stelle è già polemica. A scatenarla è Vincenzo Spadafora , braccio destro di Di Maio, indicato da fonti pentastellate come ministro quasi certo. La sua nomina, ...

Calciomercato Juventus - Ecco i nomi sulla lista di Marotta : 1 di 5 Successiva TORINO - Emre Can sarà il primo dei sei colpi juventini per il mercato estivo: il tedesco del Liverpool è vicinissimo anche se non ha ancora firmato. Cosa serve al club bianconero? ...

Striscia la Notizia - stasera in onda il più giovane giornalista del programma : Ecco quanti anni ha Eric Barbizzi : Questa sera alle 20:45 esordisce a Striscia la Notizia il più giovane consulente scientifico della televisione, Eric Barbizzi . Il ragazzo di quattordici anni vanta interviste importanti come quella ...

Calciomercato Inter - Ecco la lista della spesa di Ausilio : l’ultima tentazione si chiama Gundogan : La qualificazione alla prossima edizione di Champions potrebbe dare la possibilità all’Inter di giocare un ruolo da protagonista nel prossimo mercato estivo Piazzati i colpi De Vrij e Asamoah, l’Inter adesso si concentra sul match dell’Olimpico contro la Lazio per provare a strappare in extremis la qualificazione alla prossima Champions League. LaPresse/Simone Bergamaschi Il pass per la massima competizione europea vale oltre ...

Amministrative - Ecco la lista del M5S a sostegno di Antonio Tringali : ... come previsto dalla legge, i nominativi dei tre assessori designati: Gaetano Accardi, docente di Lettere al Liceo classico di Ragusa, appassionato di cinema e impegnato nel mondo della cultura. ...

Nomine pubbliche - carica dei 350 La rete del potere di Salvimaio Poltrone - Ecco la lista giallo-verde : Il nuovo governo giallo-verde M5S-Lega non è ancora nato, ma sul tavolo del futuro premier già si stanno accumulando da mesi alcuni dossier particolarmente “caldi” Segui su affaritaliani.it