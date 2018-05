Ecco cosa c' è dietro l' addio di Cristiano Ronaldo

Paolo Savona - Ecco cosa diceva l’uomo che il Colle non vuole nel governo : “Vi spiego il mio ‘piano B’ per uscire dall’Euro” : Nell’ottobre 2015 Paolo Savona, il professore che la Lega vorrebbe al ministero dell’Economia, introduceva il convegno “Un Piano B per l’Italia” organizzato da Scenarieconomici.it. Il professor Savona ha spiegato il suo “Piano A”, ovvero quali secondo lui sarebbero i passi necessari per rendere l’Euro una moneta comune e unitaria. Accanto a questa spiegazione ha enunciato anche il “Piano B” per lasciare ...

Napoli - la rivelazione di Hamsik : “mi ha chiamato Ancelotti - Ecco cosa farò…” : Marek Hamsik alle prese con una decisione importantissima per la sua carriera ed anche per il nuovo Napoli di Ancelotti che sta per nascere “Sono un calciatore del Napoli, per ora. Ho ricevuto una chiamata di Ancelotti, confesso che sono tentato dal trasferimento, ma vedremo col tempo. Cina? Ci sono stato solo una volta, quando ci giocammo la Supercoppa, ma nella vita bisogna provare tutto”. Parole e musica di Marek Hamsik. Il ...

Real Madrid - Ronaldo questa volta fa sul serio : “il problema non sono i soldi. Restare? Ecco cosa dico” : Subito dopo la vittoria della quinta Champions League in carriera, Cristiano Ronaldo ha ribadito di non essere certo della sua permanenza al Real Madrid La Champions League vinta nella notte di Kiev, la quinta della sua carriera, potrebbe essere l’ultima di Cristiano Ronaldo con la maglia del Real Madrid. L’asso portoghese, dopo aver lanciato la bomba subito dopo la fine del match con il Liverpool, è tornato poi sul suo futuro in ...

Dieta del piatto unico per dimagrire : Ecco cosa si mangia : La Dieta del piatto unico è indicata per chi è costretto a mangiare fuori per la pausa pranzo. ecco alcuni esempi su cosa mangiare per dimagrire.

Grande Fratello 2018/ Casa allagata - risveglio shock per i concorrenti : Ecco cosa è accaduto nella notte : Grande Fratello 2018, Danilo Aquino continua ad essere l'inquilino più discusso della Casa. Lucia Orlando si apre finalmente con Filippo Contri parlandogli del suo privato.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 14:40:00 GMT)

NBA – Stoudemire pronto al clamoroso ritorno? Prima la BIG 3 poi la promessa : “Ecco cosa ho in mente” : Amar’e Stoudemire è pronto al clamoroso ritorno in NBA: dopo la parentesi europea, l’ex Phoenix Suns si sente ancora utile per una franchigia della massima serie americana “Ma come, non si era ritirato?”, in molti, noi compresi, si saranno fatti questa domanda leggendo le parole che Amar’e Stoudemire ha rilasciato a CBS Sports. L’ex lungo dei Phoenix Suns, che in Arizona ha lasciato uno splendido ricordo (21 ...

Caso Weinstein - dalle prime accuse al carcere : Ecco cosa rischia ora - : Il produttore di Hollywood è stato accusato dalla polizia di New York di un'aggressione sessuale nel 2004 e uno stupro nel 2013. Nei suoi confronti ci sono procedimenti in corso anche a Los Angeles, ...

Silvio Berlusconi - la telefonata con Matteo Salvini che sconvolge Forza Italia : 'Datemi retta - Ecco cosa farà' : Innanzitutto, la sua difesa a oltranza di Paolo Savona , il ministro dell'Economia che Sergio Mattarella non vorrebbe al governo. Una difesa ribadita anche in queste ultime ore: 'Basta ordini, non ...

Giro d’Italia – Cambiano gli obiettivi di Pozzivivo : “ho temuto di fare la fine di Yates - Ecco cosa voglio adesso” : Domenico Pozzivivo e quel desiderio di vittoria: il corridore della Bahrain Merida cambia obiettivi dopo il crollo di ieri a Bardonecchia Incredibile impresa ieri di Chris Froome nel tappone di montagna di Bardonecchia. Il britannico del Team Sky ha trionfato nella 19ª tappa del Giro d’Italia 101, prendendosi anche la maglia rosa di leader della classifica, lasciando oltre 30 minuti di gap a Simon Yates. Alle spalle di Froome, in ...

Sorpresa Juventus - Benatia apre le porte ad un possibile addio : “io al Marsiglia? Ecco cosa dico” : Mehdi Benatia dovrà giocare il Mondiale con il suo Marocco prima di dedicarsi pienamente alle vicende di calciomercato che coinvolgeranno anche la Juventus Mehdi Benatia incerto della permanenza alla Juventus? Incredibile ma a quanto pare è proprio così. Il calciatore marocchino, intervistato a Rmc sport, ha risposto ad una domanda di calciomercato, tesa a capire se le voci che lo vorrebbero al Marsiglia nella prossima stagione, fossero ...

Giro d’Italia - Froome spiazza tutti : “piano impeccabile. Tifosi vestiti da Ventolin? Ecco cosa dico” : Chris Froome si gode la maglia rosa e si prepara alla penultima tappa del Giro d’Italia, quella che decreterà il vincitore assoluto dopo venti giorni di battaglie Una vittoria pazzesca, 80 km di fuga solitaria conclusa con le braccia alzate e con la maglia rosa virtualmente addosso. Chris Froome ha spaccato il Giro d’Italia nella diciannovesima tappa, saltando dal quinto al primo posto e scaraventando su Yates oltre mezz’ora di ...

Matrimonio reale - le rinunce di Meghan Markle : Ecco cosa non potrà più fare la moglie del principe Harry : 1/31 AFP/LaPresse ...

Ecco cosa vedere al secondo giorno del Wired Next Fest : Continua l’edizione 2018 del Wired Next Fest che entra ufficialmente nel suo secondo giorno: dopo una prima giornata di interventi, workshop e una serata di musica live con protagonisti fra gli altri Calibro 35 e Jungle, anche il sabato del Festival di Wired si prospetta ricco di appuntamenti. Ospite principale della mattinata è Davide Casaleggio, presidente della Casaleggio associati. Ma sono tanti altri gli ospiti che si alterneranno ...

Meghan Markle e Harry/ Ecco cosa non può fare la moglie del Principe : tutti i divieti di corte : Meghan Markle e Harry, Ecco cosa non può fare la moglie del Principe: tutti i divieti di corte e perché lei dovrà anche inchinarsi di fronte a Kate Middleton, le regole d'oro.(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 05:45:00 GMT)