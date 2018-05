È rissa con Berlino | sulle urne già aleggia il fattore Germania

ilgiornale

(Di domenica 27 maggio 2018) La minaccia è sul tavolo: Paolo Savona al ministero dell'Economia o si ritorna al voto. Matteo Salvini non indietreggia ma rilancia. Puntando sul sentimento anti-tedesco in vista di una nuova campagna elettorale. Il leader della Lega sa bene che tra Italia enon c'è solo rivalità calcistica. Ma soprattutto politica ed economica. Semmai, il terreno di calcio è lo specchio di due popoli, diversi e distanti, in eterno conflitto. Roma enon si sono mai amate. E Salvini proverà a capitalizzare, elettoralmente, qualora l'Italia precipiti verso elezioni anticipate, la rivalità tra i due Paesi. Un voto bis potrebbe essere l'extrema ratio di uno strappo tra Salvini e il capo dello Stato Sergio Mattarella sulla scelta del prossimo ministro dell'Economia. Le posizioni euroscettiche di Savona hanno fatto scattare il veto del Colle e allarmato la Merkel. Ma per Salvini non c'è ...