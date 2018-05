E all' estero continuano a prenderci in giro

Il rapper che contesta il re ed esalta l'Eta fugge all'estero come i leader catalani : José Miguel Arenas Beltran, in arte Valtonyc, è un rapper spagnolo di 24 anni che a causa dei testi delle sue canzoni , in cui si 'attacca duramente il re e la monarchia spagnola', è stato condannato ...

Attacco dall'estero/ Serve un argine a chi ci vuole rendere sudditi : Hanno cominciato i giornali inglesi e americani. Si sono accodati quelli francesi, 'Libération' e 'Le Monde' nel ritrarci 'peggio della Grecia'. Poi l''Economist', con Conte vestito da Arlecchino e ...

Reggio Calabria - traffico animali protetti : 7 arresti/ Video Free Wildlife - prede all'estero o nei ristoranti : Bracconaggio nello stile di un tempo, quello che una organizzazione criminale calabrese effettuava catturando e vendendo anche all'estero volatili di razze protette(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 14:43:00 GMT)

Turismo - volano le presenze dall’estero. Visitatori premiano strutture di lusso di Roma : Roma è sempre più amata dai turisti stranieri, che premiano la Capitale e le sue strutture ricettive con un +3,63% di nuovi arrivi dall’inizio dell’anno. È la fotografia dell’ottima salute del Turismo capitolino presente nei dati dell’Ente bilaterale del Turismo di Roma e del Lazio: arrivano dall’estero 2,2 milioni degli oltre 4,2 milioni che nei […] L'articolo Turismo, volano le presenze dall’estero. Visitatori premiano strutture di lusso ...

Giuseppe Conte - i civilisti : “Soggiorni all’estero a pieno titolo nel curriculum” : È stato accusato – sia dalla stampa italiana che da quella straniera – di aver inserito nel suo curriculum esperienze di studio mai sostenute alla New York University. Poi sono stati passati al setaccio anche i suoi soggiorni all’università di Cambridge e all’Université Paris 1 Panthéon–Sorbonne. Periodi trascorsi all’estero che non sempre vengono registrati dagli atenei. Ma ora per difendere la correttezza del premier ...

Siamo piccoli ma cresceremo… anche all’estero? Roadshow per l’internazionalizzazione e ruolo dei corpi intermedi : Siamo piccoli ma... cresceremo! Così recitava una filastrocca sigla di un programma televisivo che alla fine degli anni Settanta ebbe un certo seguito.Quarant'anni fa: un'era geologica per il nostro sistema produttivo! C'era ancora (nonostante gli shock) una robusta domanda interna e si scoprivano le virtù di una struttura produttiva fatta da tante piccole e micro imprese, diffuse sul territorio del Belpaese, aggregate nei ...

Governo - Salvini su Facebook : “Basta perdere tempo : in Italia e all’estero ci vogliono fermare. O si parte o si torna al voto” : “Noi siamo pronti: o si parte o si torna al voto”. A dirlo, in diretta Facebook da Roma, è il segretario della Lega, Matteo Salvini. Che poi difende Paolo Savona, il cui nome è stato accostato in questi giorni al Ministero dell’Economia: “È una persona competente, con un solido curriculum. Ha osato dire che questa Unione Europea, così com’è, non va bene, e che l’euro fu una gabbia costruita dai tedeschi. Per ...

Giuseppe Conte e il “caso curriculum”. Ecco perché l’università italiana spinge a “pompare” le attività all’estero : L’università italiana è malata (anche) di esterofilia. Ed è anche per questo motivo che ricercatori e professori tendono a infilare nei curriculum anche le attività meno rilevanti svolte presso università di altri Paesi. Un vezzo, anzi una distorsione del sistema, che ha finito per inguaiare anche il presidente del consiglio in pectore Giuseppe Conte, finito sotto accusa proprio per i dubbi sulla reale consistenza di esperienze vantate ...

Ciclismo su pista - allARME ITALIA! Velodromo di Montichiari ormai inagibile. Azzurri costretti ad allenarsi all’estero… : Il Velodromo di Montichiari è praticamente inagibile come dimostrano le foto pubblicate da tuttobiciweb.it. L’impianto, infatti, si distingue purtroppo per la presenza di muffa e macchie di umidità, la pista è totalmente rovinata. Sono state messe delle pezze per cercare di frenare la pioggia e l’umidità ma purtroppo non è bastato, i vari incontri svoltisi per cercare di risolvere la situazione hanno prodotto un nulla di fatto. Una ...

Fico e Casellati al Quirinale - Mattarella prende tempo | Salvini : "all'estero stiano sereni" : Il presidente della Camera e quello del Senato non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ai cronisti che li attendevano nel Salone alla Vetrata

Lussemburgo : 'Mattarella non lasci distruggere lavoro Ue'. Replica Salvini : 'Nuove invasioni di campo - all'estero siano sereni' : "Dobbiamo giudicare" il nuovo governo italiano "sui fatti e non sulle parole, e vedere cosa farà", ha detto ancora la ministra dell'economia austriaca Margarete Schramboeck al suo arrivo al Consiglio ...

Governo - Salvini : nuove invasioni di campo - all'estero siano sereni : "Proseguono le invasioni di campo. Dopo francesi e tedeschi, oggi è il turno del ministro degli Esteri del Lussemburgo Jean Asselborn: Spero che Mattarella non permetta al nuovo Governo italiano di ...