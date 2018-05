sportfair

: Dzeko alimenta dubbi sul futuro: 'chiedete alla Roma, sognavo il Milan...' - Sport_Fair : Dzeko alimenta dubbi sul futuro: 'chiedete alla Roma, sognavo il Milan...' -

(Di domenica 27 maggio 2018) Edinè attualmente impegnato con la sua Nazionale, poi si dedicherà alle vacanze in vista della calda sessione di calciomercato che lo coinvolgerà Edin, ad ogni finestra di mercato, torna in auge tra i nomi più chiacchierati della sessione. E’ stato uno dei pezzi pregiati del calciomercato invernale, con il suo trasferimento al Chelsea saltato solo nelle ultime ore ed a quanto sembra sarà uno dei calciatori più richiesti anche nella sessione estiva. Proprio, non fa molto per mettere a tacere le voci sul suo conto. Parlando a Face Tv, non ha rassicurato i tifosi dellain meritosua permanenza: “Ora giocherò due partite con la nazionale bosniaca e successivamente vedremo quello che succederà. Ho altri due anni di contratto, quindi bisogna chiedere anche. Quando giocavo con la maglia dello Zeljeznicar il mio sogno era quello di giocare nel ...