Donna uccisa a Piacenza | si costituisce il marito

Piacenza - Donna uccisa in casa con 3 coltellate : marito si costituisce : Piacenza, donna uccisa in casa con 3 coltellate: marito si costituisce L’aggressione è avvenuta poco dopo le 16 in un appartamento alle porte del centro storico. La vittima è stata colpita alla gola in cucina, davanti al figlio di 17 anni che ha chiamato la polizia. L’uomo è prima fuggito, poi si è presentato in ...

ANNA ROSA FONTANA/ La Donna uccisa due volte : dal suo ex e dalla giustizia (Il Terzo Indizio) : ANNA ROSA FONTANA: la storia della donna uccisa il 7 dicembre dal 2010 da Paolo Chieco. L'ex già 5 anni prima l'aveva accoltellata dentro al portone del suo palazzo, prima di tornare libero.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 09:31:00 GMT)

Cattolica - Donna di 32 anni travolta e uccisa da un treno : La donna è stata investita da un convoglio all'altezza della stazione ferroviaria di Cattolica.Continua a leggere

Donna carbonizzata in un parco : si è uccisa con solventi ed accendino : Maria Cristina Olivi, la 49enne romana trovata priva di vita nel parco delle Tre Fontane all'...

Carsoli - Donna di 46 anni uccisa dopo una lite. Fermato il compagno per omicidio : Una donna romena di 46 anni, Violeta Blindescu, è stata trovata morta nella sua casa nel centro storico di Carsoli, in provincia dell’Aquila. Secondo i primi accertamenti, sul corpo sono presenti evidenti segni di violenza. Fermato il compagno, Dan George Gabinat, con l’accusa di omicidio volontario. L’allarme è stato dato la mattina del 26 aprile proprio dall’uomo, un rumeno di 46 anni poco conosciuto nella zona. Ma il ...

Donna uccisa a Bressanone - si indaga sulle ore dopo il delitto : BOLZANO . A Bressanone proseguono le indagini sull'omicidio di Monika Gruber, di 57 anni. Il marito Robert Kerer, di 58 anni, ha confessato il delitto, scrivendo su un foglietto che teneva in tasca «...

Bressanone (Bolzano) - Donna di 57 anni uccisa : fermato il marito : Bressanone (Bolzano), donna di 57 anni uccisa: fermato il marito Sul suo corpo sono state ritrovate diverse ferite da arma da taglio. L’ipotesi è quella di omicidio. A dare l’allarme sono stati i parenti che da giorni non riuscivano a mettersi in contatto con lei.Continua a leggere Sul suo corpo sono state ritrovate diverse ferite […]

Bressanone - Donna uccisa in casa a coltellate : fermato il marito : Bressanone, donna uccisa in casa a coltellate: fermato il marito Il corpo presenta diverse ferite da arma da taglio Continua a leggere