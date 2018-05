Domenica In | scontro tra Mara Venier e Cristina Parodi per la conduzione

Aida Nizar a Domenica Live/ Lo scontro con Favoloso e Mariana è dietro l’angolo : prevista nuova puntata shock : Aida Nizar a Domenica Live: lo scontro con Luigi Mario Favoloso e Mariana Falace è dietro l’angolo: prevista nuova puntata shock con Barbara d'Urso, ecco le ultime dichiarazioni.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 11:05:00 GMT)

ALBERICO LEMME / Lo scontro con Nadia Rinaldi : "La violenza sulle donne è anche questo" (Domenica Live) : ALBERICO LEMME a Domenica Live: dopo le querele a Tonon e Cecchi Paone, torna nello studio di Barbara d'Urso per presentare nuova ricette per l'estate. Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 17:20:00 GMT)

“La Juventus è già defunta” - i tifosi del Napoli preparano un nuovo ‘funerale’ : entusiasmo partenopeo per lo scontro diretto di Domenica [FOTO] : La 33^ giornata del campionato di Serie A ha dato importanti indicazioni, continua la corsa scudetto tra Juventus e Napoli, la prossima giornata preannuncia grande spettacolo e scintille. Impresa del Crotone che davanti al pubblico amico ha fermato la capolista, vantaggio di Alex Sandro, poi il pareggio firmato da Simy con una rovesciata in stile Cristiano Ronaldo. Prima l’inferno poi il paradiso per la squadra di Sarri che è passata in ...

Biglietti Juventus-Napoli - come acquistare i tickets per lo scontro diretto di Domenica 22 aprile : domenica 22 aprile si deciderà il campionato di Serie A 2017-2018. All’Allianz Stadium di Torino si giocherà l’attesissimo scontro diretto tra Juventus e Napoli. Una sfida scudetto che arriva appena a cinque giornate dal termine, con le due squadre separate da soli 4 punti. I bianconeri sono reduci da 17 vittorie e 3 pareggi nelle ultime 20 giornate, l’ultimo dei quali arrivato nella trasferta di Crotone che ha rimesso in ...

Lo scontro passa dal piccolo Molise - dove si vota Domenica : Tutti cercano 'la prova del 9'. L'attenzione massima è all'esito delle Regionali in Friuli e Molise. Salvini: 'Se vincerò lì, governo in 15 minuti'. Il Pd: 'Irrispettoso, Regionali non sono cavie da ...

Lo scontro passa dal piccolo Molise - dove si vota Domenica : tutti cercano la 'prova del 9' : Massima attenzione all'esito delle Regionali in Friuli e Molise. Salvini: 'Se vincerò lì, governo in 15 minuti'. Il Pd: 'Irrispettoso, Regionali non sono cavie da laboratorio' -

Isola dei Famosi - Craig Warwick : la sua verità/ Scontro con Franco Terlizzi e la Capriotti a Domenica Live : Isola dei Famosi, Craig Warwick: la sua verità oggi a Domenica Live. Il sensitivo incontrerà anche Franco Terlizzi e Cecilia Capriotti dopo le dichiarazioni delle passate settimane.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 14:22:00 GMT)

Domenica LIVE : scontro tra Franco Terlizzi e Craig. Loredana Lecciso in studio : Nuovo appuntamento con Domenica LIVE, condotto da Barbara D'Urso. Si partirà con il consueto salotto dedicato al reality show. Per la prima volta in studio Craig Warwick Nel programma verrà fatto un omaggio a Isabella Bagnini, la quale negli ultimi anni, è stata spesso e volentieri ospite. L'attrice si è spenta venerdì sera, all'età di 74 anni in una clinica romana dove era ricoverata da giorni. Ritorna a parlare Loredana Lecciso parlerà in ...

Domenica di sangue sulle strade : scontro sulla Casilina - due morti : Anas comunica che, a causa di un incidente, la strada SS6 Casilina è provvisoriamente chiusa al traffico al km 182,700, nel territorio comunale di Teano, in provincia di Caserta. Per cause in...

Scontro a Domenica Live tra Cecilia Capriotti e la madre di Marco Ferri : sotto i riflettori - l'amicizia tra Marco e Jonathan : ROMA - Scontro a Domenica Live tra Viviana Tirelli , madre di Marco Ferri , eliminato dall'Isola dei Famosi, e Cecilia Capriotti . A far discutere, alcune dichiarazioni rilasciate da Cecilia Capriotti:...

Alberico Lemme a Domenica Live / La dieta da Barbara d’Urso : scontro con Manuela Villa e company? : Alberico Lemme a Domenica Live, il farmacista ospite da Barbara d'Urso con la sua famosa dieta: in studio anche gli opinionisti di sempre per uno scontro all'ultima caloria!(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 14:39:00 GMT)