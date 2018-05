Domenica In | Cristina Parodi | «Una stagione difficile | grazie per averci stimolato ad

Domenica In - scontro tra Mara Venier e Cristina Parodi per la conduzione : Gli ascolti di Domenica In , con la conduzione affidata a Cristina e Benedetta Parodi , in questa stagione televisiva, conclusasi oggi, sono stati decisamente deludenti. Per questo motivo la Rai ha ...

Domenica In - Cristina Parodi si congeda : "È stata una stagione non facile" : Si è conclusa oggi questa lunga e travagliata edizione di Domenica In con Cristina Parodi al timone. Partita con le più rosee aspettative per i vertici Rai, questa stagione dello storico contenitore Domenicale di Rai 1 doveva essere uno show a più voci con la presenza di Benedetta, sorella al debutto sulla prima rete, Claudio Lippi, Adriano Panatta, Marco Marzocca, Leonardo Fiaschi, Lillo e Greg e Angela Rafanelli. Il progetto, però, ha fatto ...

Cristina Parodi apre Domenica in con le donne over : 'Evviva le #donne over! L'apertura di Domenica In sarà dedicata a loro'. Lo scrive Cristina Parodi mostrando una foto con due signore curvy. Così Cristina vuole provare a battere di nuovo, dopo ...

Domenica In : Mara Venier e Cristina Parodi ai ferri corti : Mara Venier e Cristina Parodi si ‘contendono’ Domenica In L’attuale stagione televisiva deve ancora concludersi, ma già si pensa alla prossima che partirà da settembre. Una delle grandi novità di Rai1 è sicuramente il ritorno di Mara Venier alla guida di Domenica In. La conduttrice, però, dovrà dividere lo scettro di “signora della Domenica” con Cristina Parodi e secondo le indiscrezioni riportare dal settimanale ...

Mara Venier e Cristina Parodi : scoppiano i primi litigi per Domenica In : Cristina Parodi contro Mara Venier a Domenica In: tensione alta tra le due conduttrici È già scontro a Domenica In tra Mara Venier e Cristina Parodi. Le due conduttrici saranno alla guida della prossima edizione del programma ma starebbero litigando per la gestione degli spazi, come fa sapere il settimanale Spy. La moglie di Giorgio […] L'articolo Mara Venier e Cristina Parodi: scoppiano i primi litigi per Domenica In proviene da Gossip e ...

Domenica In - puntata storica : Cristina Parodi e Selvaggia Lucarelli battono Barbara D’Urso : La puntata del 20 maggio 2018 resterà nella storia della stagione televisiva - non proprio esaltante in termini di ascolti - dello storico contenitore Domenicale di Rai Uno. Seppur nella prima parte del programma...

Luigi Favoloso/ Crisi con Nina Moric - maglietta sessista e le rivelazioni di Cristina Roncalli (Domenica live) : Ci sono ancora dubbi e rumors sulla famosa frase che è costata l'espulsione dal Grande Fratello 2018 a Luigi Mario Favoloso, oggi sarà ospite a Domenica live(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 07:42:00 GMT)

BOOM! Cristina Parodi tira fuori gli artigli (a fine stagione!) : se dalla D’urso ci sarà Favoloso - a Domenica In arriva Selvaggia : Selvaggia Lucarelli C’è voluta una stagione intera e i nano-ascolti che hanno suggellato il flop di Domenica In per far tirare fuori ‘gli artigli’ alla padrona di casa. Per una volta, Cristina Parodi sceglie di immergersi nelle logiche televisive, forse le più spicciole ma almeno in grado di tenere al passo il suo show Domenicale. E così, se nel prossimo dì festivo Barbara D’urso ospiterà -non senza polemiche- il ...

Selvaggia Lucarelli ospite a Domenica In di Cristina Parodi : Cambio di rotta per la prossima puntata di Domenica In. Cristina Parodi ospita nel salotto televisivo di Rai 1 Selvaggia Lucarelli sulla scia del caso GF 15 Cristina Parodi ha deciso, almeno per una Domenica, di seguire il gossip invitando negli studi di Domenica In Selvaggia Lucarelli. Una scelta che arriva a pochissimi giorni dall’enorme caso mediatico sollevato durante l’ultima puntata del Grande Fratello 15. Domenica In, ...

Boom! Cristina Parodi tira fuori gli artigli (a fine stagione!) : se dalla D’urso ci sarà Favoloso - a Domenica In arriva Selvaggia : Selvaggia Lucarelli C’è voluta una stagione intera e i nano-ascolti che hanno suggellato il flop di Domenica In per far tirare fuori ‘gli artigli’ alla padrona di casa. Per una volta, Cristina Parodi sceglie di immergersi nelle logiche televisive, forse le più spicciole ma almeno in grado di tenere al passo il suo show Domenicale. E così, se nel prossimo dì festivo Barbara D’urso ospiterà -non senza polemiche- il ...

Domenica 2 maggio il 10° Memorial Cristina Ceschi : Fonte immagine Veronaoggi.it Gli incontri avranno luogo a partire dalle 9.45 ccon pausa pranzo prevista alle 12.30 negli stand gastronomici; Le finali inizieranno a partire dalle 15 e le squadre ...

Grandi manovre in Rai - a Domenica In Mara Venier affianca Cristina Parodi : Sulla carta, l' idea di mettere insieme Cristina e Benedetta Parodi alla conduzione di Domenica in non sembrava poi tanto male, ma l' esperimento si è rivelato un fallimento fin dalla prima puntata. E ...

Cristina Parodi fatta fuori da Domenica in - spunta la foto-prova : con chi la sostituisce la Rai : Giorni contati per Cristina Parodi a Domenica in . Dopo una stagione disastrosa in termini di ascolti, con la sorella Benedetta Parodi già volata in altri lidi per la prossima stagione, la moglie del ...

Domenica In - Mara Venier al posto di Cristina Parodi/ La conferma su Instagram : da settembre di nuovo in Rai : Mara Venier prende il posto di Cristina Paodi a Domenica In? La bionda conduttrice conferma su Instagram in risposta ad alcuni fan. Da settembre il ritorno in Rai?(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 14:50:00 GMT)