Divergent | film stasera in tv 30 maggio | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: sono lo speaker di italia uno che dice 'la saga evento' per annunciare i film di divergent ?? - beguiled2017 : sono lo speaker di italia uno che dice 'la saga evento' per annunciare i film di divergent ?? - hznll28 : OMG GIOVEDÌ SU ITALIA UNO FA DIVERGENT. QUEL FILM È TIPO SACRO PER ME E POI LA SAGA DEI LIBRI T O P - buckyplumss : RT @xbesideselena: Mettete like a questo tweet se vi piacciono questi film: Hunger Games Divergent Le pagine della nostra vita Donnie Darko… -

(Di domenica 27 maggio 2018)è ilin tv giovedì 312018 in onda in prima serata su Italia 1. Diretta da Neil Burger, la pellicola ha come protagonisti Shailene Woodley, Theo James, Ashley Judd e Kate Winslet. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv: scheda USCITO IL: 3 aprile 2014 GENERE: Avventura, Azione, Sentimentale, Fantascienza ANNO: 2014 REGIA: Neil Burger CAST: Shailene Woodley, Theo James, Kate Winslet, Miles Teller, Jai Courtney, Zoë Kravitz, Ansel Elgort, Ray Stevenson, Ashley Judd, Tony Goldwyn, Maggie Q, Mekhi Phifer DURATA: 143 Minutiin tv:Siamo in un futuro distopico in cui l’umanità è divisa in cinque fazioni, ...