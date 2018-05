Disinnesco ordigno bellico a Torino | proseguono le operazioni | rimossa la spoletta di coda

Disinnesco ordigno bellico a Torino : iniziate le operazioni : iniziate a Torino le operazioni di Disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto nei giorni scorsi in via Nizza, durante i lavori di scavo nei pressi di Eataly. Gli artificieri del 32° Reggimento genio guastatori dell’Esercito metteranno in sicurezza la bomba da 500 libre, che ha all’interno 130 chili di esplosivo. Evacuata la zona compresa tra via Nizza sino all’incrocio con via Millefonti, via Garessio, via Genova e corso ...

Disinnesco ordigno bellico a Torino - 2000 sfollati. Stop aerei e treni : Disinnesco ordigno bellico a Torino, 2000 sfollati. Stop aerei e treni L'operazione inizia domenica mattina alle 8 nel quartiere del Lingotto. Chiuse le attività commerciali e la metro. La bomba verrà fatta deflagrare nel poligono militare di San Maurizio Canavese Parole chiave: ...

Torino. Disinnesco ordigno bellico al Lingotto : unica zona rossa : Domenica 27 maggio avranno luogo le operazioni di Disinnesco dell’ordigno bellico ritrovato nel cantiere a fianco del centro commerciale Eataly,

Torino : domenica 27 maggio spazio aereo chiuso per il Disinnesco di un ordigno bellico : SAGAT informa che “la chiusura dello spazio aereo dalle ore 09:30 fino indicativamente alle ore 15:30 di domenica 27 maggio sopra l’area oggetto delle operazioni di disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto nei pressi del centro commerciale 8 Gallery (Lingotto) comporterà la sospensione sull’Aeroporto di Torino delle operazioni di avvicinamento, atterraggio e decollo, ad eccezione delle partenze dalla pista 36 in direzione Nord. Potranno ...

Parma - ordigno esplode durante il Disinnesco : grave un operaio : Parma, ordigno esplode durante il disinnesco: grave un operaio Parma, ordigno esplode durante il disinnesco: grave un operaio Continua a leggere L'articolo Parma, ordigno esplode durante il disinnesco: grave un operaio proviene da NewsGo.

Disinnesco ordigno bellico Bologna : concluse le operazioni - termina l’evacuazione : Si sono concluse alle 17.40 di oggi le operazioni di Disinnesco dell’ordigno bellico risalente al secondo conflitto mondiale ritrovato in un terreno di proprietà privata nelle vicinanze del sottopasso ferroviario tra le vie Zanardi e Bovi Campeggi a Bologna. La viabilità – spiega il Comune in una nota – è stata ripristinata e tutti i cittadini che si sono dovuti allontanare a scopo precauzionale dalla “danger zone” ...

Disinnesco ordigno bellico a Bologna : le operazioni proseguono - domani il brillamento : A Bologna le operazioni di Disinnesco di un ordigno bellico risalente al Secondo conflitto mondiale si stanno prolungando più del previsto. La prefettura ha reso noto che le operazioni si concluderanno presumibilmente entro le 18, e che si sono protratte a causa delle “precarie condizioni del secondo sistema di innesco dell’ordigno“. Rimane evacuata la zona rossa, 800 metri di raggio intorno all’ordigno, con 9.400 ...

Bomba Stazione Bologna - diretta Disinnesco ordigno/ Treni modificati e cancellati : “evacuate 10mila persone” : disinnesco ordigno bellico alla Stazione di Bologna Centrale: modifiche di percorso, circolazione Treni e corse cancellate. Tutti i dettagli di RFI-Trenitalia, info, orari e disagi(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 14:40:00 GMT)

Bologna - evacuate 9 mila persone : Disinnesco ordigno Guerra Mondiale : Sono oltre 9 mila i residenti evacuati stamattina tra via Zanardi e via Bovi Campeggi a Bologna per il disinnesco di un ordigno della Seconda Guerra.

Bologna : 9.400 evacuati per Disinnesco ordigno : Si è conclusa a Bologna l’evacuazione dell’area che deve essere liberata per consentire le operazioni di disinnesco, rimozione e brillamento di un ordigno da 500 libbre della Seconda Guerra Mondiale, di fabbricazione britannica, trovato tra via Zanardi e via Bovi Campeggi, vicino a un sottopasso ferroviario. Sono 9.401 i residenti temporaneamente allontanati, nel raggio di 800 metri dal luogo del ritrovamento: sono stati allestiti ...