Diretta Formula 1 F1 streaming video SKY gara live | vincitore | podio e ordine d' arrivo

Diretta Formula 1 Gp Monaco 2018/ F1 qualifiche live : Ricciardo velocissimo in Q2 - Raikkonen a pochi millesimi : Diretta Formula 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp Monaco 2018 a Montecarlo: cronaca e tempi delle due sessioni sullo storico circuito (oggi 26 maggio) .Daniel Ricciardo non delude i pronostici della vigilia e conquista la pole position nelle qualifiche del Gran Premio di Monaco che si sono concluse da pochi minuti: l'australiano della Red Bull ha stampato un 1'10"810 che diventa così il nuovo record ufficiale della pista. La Ferrari conquista ...

Formula 1 - qualifiche del Gp di Monaco a Montecarlo. La Diretta : Sesto appuntamento del Mondiale di Formula 1 oggi a Montecarlo. Alle 15 il via alle qualifiche per il Gran Premio di Monaco. Nella terza sessione delle prove libere i più veloci sono stati i piloti delle Red Bull: primo Daniel Ricciardo, che ha realizzato il miglior tempo col crono di 1’11’786. Alle sue spalle Max Verstappen con +0”001. L’olandese, però, a otto minuti dalla fine è andato a sbattere contro il guardrail, ...

FORMULA 1 Diretta GP MONACO 2018/ F1 qualifiche live : Verstappen - croce e delizia della Red Bull : DIRETTA FORMULA 1 F1 qualifiche e FP3 live del Gp MONACO 2018 a Montecarlo: cronaca e tempi delle due sessioni sullo storico circuito (oggi 26 maggio) . Max Verstappen croce e delizia della Red Bull: sin dal giovedì il pilota olandese ha dimostrato di avere il passo giusto per lottare per la pole position in qualifica e per la vittoria in gara, l'esuberante figlio di Jos non riesce proprio ad alzare il piede dall'acceleratore anche quando non è ...

