Dieci attrici da non perdere al cinema a giugno

gqitalia

(Di domenica 27 maggio 2018) Nonostante i primi caldi, rimane la voglia di andare al. E di buoni motivi ce ne sono tanti: di film interessanti e destinati a conquistare lo spettatore, infatti, continueranno ad uscirne e molti vantano anche delle affascinanti nonché talentuose presenze femminili. Ecco quali sono leda nonalnel mese di. Carolina Crescentini in Diva! di Francesco Patierno – (uscita 7) In questo film corale, tutto al femminile, è una delleche interpretano la grande Valentina Cortese (icona dele del teatro italiano) portando sul grande schermo estratti della sua autobiografia Quanti sono i domani passati, pubblicata in occasione dei suoi 90 anni. Bryce Dallas Howard in Jurassic World – Il Regno Distrutto di J.A. Bayona (uscita 7) Torna a vestire i panni di Claire Dearing, responsabile di Isla Nublar dove un tempo sorgeva il ...