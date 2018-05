Di Maio telefona a Fazio | Martina interviene live | Di Battista chiama Giletti | la lunga

Giuseppe Conte - Sergio Mattarella telefona a Salvini e Di Maio per avere l'ultima conferma : Prima di convocare Giuseppe Conte al Quirinale, Sergio Mattarella ha chiamato i due leader Matteo Salvini e Luigi Di Maio per sapere se conferma vano la scelta del premier. Secondo ansa.it c'è stata ...

Telefonata senza nome. Di Maio chiama il Quirinale - ma sul premier resta la casella vuota : Pronti a riferire su tutto, da domani. Clic. La Telefonata di Luigi di Maio al Colle arriva in serata, al termine di una giornata di trattative con Matteo Salvini a Milano. Una comunicazione brevissima. E soprattutto il leader del M5S non fa ancora il nome del premier del nuovo esecutivo giallo-verde: lo scoglio resta questo anche oggi.A questo punto nella giornata di lunedì, molto probabilmente nel pomeriggio, il presidente della ...

Telefonata Salvini-Di Maio - scelto presidente commissione speciale. Torna l'intesa? : Torna l’intesa tra Cinque Stelle e Lega per la nascita del governo? Di Maio e Salvini oggi si sono sentiti al telefono, una lunga chiacchierata. Di cosa si è parlato in concreto? I due leader si sono messi d’accordo per la presidenza della commissione speciale della Camera: andrà al deputato leghista Nicola Molteni (nei giorni scorsi si era fatto il nome del vice segretario Giorgetti).Ma cos’è la commissione speciale, di cui fanno parte 40 ...

