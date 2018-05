Di Maio su Mattarella | ' Scelta incomprensibile' | Salvini | ' No ricatti | ora al voto'

Conte rimette il mandato a Mattarella. Salvini e Di Maio attaccano il Quirinale : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha rimesso il mandato dopo un colloquio al Quirinale con il capo dello Stato Sergio Mattarella aprendo una crisi istituzionale...

Conte rimette il mandato a Mattarella. Salvini e Di Maio attaccano il Quirinale : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha rimesso il mandato dopo un colloquio al Quirinale con il capo dello Stato Sergio Mattarella aprendo una crisi istituzionale...

Conte rimette il mandato a Mattarella. Salvini e Di Maio attaccano il Quirinale : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha rimesso il mandato dopo un colloquio al Quirinale con il capo dello Stato Sergio Mattarella aprendo una crisi istituzionale...

Di Maio : Mattarella incomprensibile - non è democrazia libera : Roma, 27 mag. , askanews, Se il professor Paolo Savona non va bene per le sue posizioni sull'Ue 'abbiamo un grande problema di democrazia, la nostra non è una democrazia libera se siamo in queste ...

Di Maio attacca Mattarella : “Il voto non conta nulla - la verità è che non vogliono M5S al governo” : "La scelta di Mattarella è incomprensibile. La verità è che non vogliono il M5s al governo, sono molto arrabbiato ma non finisce qui. Mette il veto su Savona, uno che in passato ha fatto il ministro per questo Paese solo perché ha criticato l'euro. In questo paese puoi essere un criminale condannato per frode fiscale, puoi essere Alfano, puoi essere un condannato per reati contro la pubblica amministrazione e puoi fare il ministro ma se hai ...

Di Maio : Mattarella incomprensibile - non è democrazia libera : Roma, 27 mag. , askanews, - Se il professor Paolo Savona non va bene per le sue posizioni sull'Ue "abbiamo un grande problema di democrazia, la nostra non è una democrazia libera se siamo in queste ...

Governo - Conte al Quirinale. Prima di lui da Mattarella Salvini e Di Maio. M5S 'Il Colle ha posto veto su Savona' : Si era parlato anche di un ruolo di viceministro dell'Economia affidato alla pentastellata Laura Castelli , con ampie deleghe: un modo per depotenziare i poteri di Savona. Un'ipotesi, questa, poi ...

Conte al Colle da Mattarella. M5S : veto su Savona. Anche Di Maio e Salvini al Quirinale : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte è al Quirinale per parlare con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Questo pomeriggio sono saliti al Colle, separatamente, per un...

Verso il No del Quirinale a Savona. Dopo Di Maio e Salvini - Conte da Mattarella - sale il rischio voto : Fonti 5Stelle danno certo il veto del Quirinale. Il premier incaricato, convocato formalmente da Mattarella, porterà la lista dei ministri che contiene il nome di Savona all’Economia...

Conte al Colle da Mattarella. M5S : veto su Savona. Anche Di Maio e Salvini al Quirinale : Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte è al Quirinale per parlare con il capo dello Stato Sergio Mattarella. Questo pomeriggio sono saliti al Colle, separatamente, per un...

Governo M5s-Lega - diretta – Conte al Quirinale. Di Maio e Salvini a colloquio con Mattarella. “C’è il veto su Savona” : Il premier incaricato Giuseppe Conte è stato convocato al Quirinale per le 19, dove sarà ricevuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per sciogliere la riserva sulla formazione del nuovo Governo. In realtà secondo il racconto di fonti numerose e concordanti l’esito potrebbe non essere risolutivo e soprattutto non positivo: il TgLa7 parla di “situazione gravissima“, mentre fonti del Fattoquotidiano.it raccontano ...

GOVERNO M5S-LEGA - CONTE AL COLLE CON LISTA MINISTRI/ Salvini-Di Maio ricevuti da Mattarella : salta tutto? : GOVERNO M5S-LEGA, toto MINISTRI: nodo Savona, CONTE al COLLE per le consultazioni. Salvini e Di Maio ricevuti da Mattarella, tragua siglata o salta tutto? Le ultime ore di tensione(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 19:03:00 GMT)

Giuseppe Conte al Quirinale alle 19 - preceduto da un colloquio Mattarella-Di Maio : 18.40 - Luigi Di Maio, è salito al Quirinale oggi pomeriggio per un colloquio con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il premier incaricato Giuseppe Conte è atteso al Colle per le 19. Per superare l'impasse Paolo Savona all'Economia secondo AdnKronos, che cita autorevoli fonti M5s, si starebbe pensando alla deputata Laura Castelli (Lega) come vice di Savona al Mef a con deleghe pesanti.17.00 - Giuseppe Conte salirà oggi al ...

Sergio Mattarella - l'indiscrezione sul colloquio con Luigi Di Maio : perché è andato prima di Conte : Un'ora prima della convocazione di Giuseppe Conte al Quirinale, Sergio Mattarella ha incontrato il leader del Movimento Cinque Stelle Luigi Di Maio. Lo riferisce Skytg24. L'incontro al Colle non ...