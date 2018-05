Di Maio sei uguale a niente Sciacquati la bocca prima di parlare di me

Luigi Di Maio - la reazione brutale di Angelino Alfano dopo gli insulti : 'Sei uguale a niente - sciacquati la bocca su di me' : Dal suo account Twitter, l'ex ministro degli Esteri ha scritto lapidario: 'Di Maio: niente laurea nella vita universitaria, niente professione nella vita civile, niente governo nella vita politica. ...

Giorgia Meloni a Matteo Salvini : 'Sei ancora in tempo - molla Di Maio e grillini. Ecco cosa devi fare dopo' : Finito ingoiato nel 'fantastico mondo' dei pentastellati, tra riunioni fiume, sindrome da accerchiamento , 'Firmiamo contratti perché non ci fidiamo di nessuno', ha ammesso Giggino, e decisioni, ...

Sul tavolo dei veti bruciato Di Battista. Salvini e Di Maio pronti come vice premier Governo - il piano in sei punti : Durissimo braccio di ferro sul nome del capo del governo. Trattativa nella notte: il tandem tra i leader per favorire un «nome terzo»

Sei cose che Di Maio ha detto e che servono a capire che intenzioni ha : Il capo politico di M5S in tv conferma le voci su una rinuncia alla premiership. E rilancia l’accordo con la Lega (e non Forza Italia). Si attende la risposta del centrodestra. Ecco cosa ha detto, ospite di '1/2 in più' di Lucia Annunziata Rispetto per il voto popolare "Non ci mettano in condizioni di dire che le istituzioni escludono il volere popolare perché è stato ...

Governo - Salvini tende la mano a M5s : “Sediamoci al tavolo anche per le riforme” Di Maio : “No - sei schiavo di Berlusconi” : Governo, Salvini tende la mano a M5s: “Sediamoci al tavolo anche per le riforme” Di Maio: “No, sei schiavo di Berlusconi” Il leader della Lega, da Genova per l’Euroflora, non nasconde tutte le difficoltà. “Almeno facciamo partire le commissioni parlamentari”. Ma Di Maio, con in tweet, respinge il nuovo tentativo di sedersi a un tavolo […]

Governo - Salvini tende la mano a M5s : "Sediamoci al tavolo anche per le riforme" Di Maio : "No - sei schiavo di Berlusconi" : Il leader della Lega, da Genova per l'Euroflora, non nasconde tutte le difficoltà. "Almeno facciamo partire le commissioni parlamentari". Ma Di Maio, con in tweet, respinge il nuovo tentativo di sedersi a un tavolo e rilancia le elezioni anticipate.

Governo. Salvini : "Accordo solo con M5S". Di Maio : "Ti sei piegato a Berlusconi. Subito al voto" : Il Pd intanto - tramite un documento dei renziani (che ha creato nuovi malumori all'interno del partito) - esclude qualsiasi fiducia a un esecutivo guidato da Salvini e Di Maio

Riforma pensioni 2018 - social contro Di Maio : 'Sei un traditore' Video : Le ultimissime novita' sulla Riforma delle #pensioni al 27 aprile 2018 giungono dalle aspre critiche che sta sollevando un post Facebook di #Luigi Di Maio, in cui cerca di spiegare a quanti lo accusano di volersi alleare ingiustamente col Pd, che il suo scopo è salire al governo e fare il bene dei cittadini. L’obiettivo, spiega Di Maio sia nel post e sia nel Video che allega, non è un’alleanza di governo ma una terza Repubblica che metta al ...

Celentano a Renzi : 'Vai da Di Maio e digli che sei al suo fianco per guarire l'Italia' : So che in politica non si usa perché per i poltici l'unico binario percorribile è quello del risentimento. Ma tu forse sei diverso. Perché magari sai anche perdere. E d'altra parte non c'è altro modo ...

Salvini su Berlusconi : 'Sei fuori dai giochi' - sempre più vicino a Di Maio Video : Durante le ultime consultazioni tutti i leader dei partiti politici si sono avvicendati alla soglia del Quirinale per parlare direttamente al capo dello Stato riguardo le loro posizioni, in modo che Mattarella possa prendere una decisione sulla formazione del nuovo governo. Durante le consultazioni però qualcosa non è andato come se lo aspettava #Salvini, il suo alleato #Berlusconi ha esternato commenti su Di Maio che non sono piaciuti alla ...