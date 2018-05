Di Maio su Mattarella : 'Scelta incomprensibile' - Salvini : 'No ricatti - ora al voto' : Paolo Savona sarebbe andato all'economia. Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio sarebbe stato Giancarlo Giorgetti. Per Di Maio era previsto anche l'incarico al ministero del Lavoro e affari ...

Di Maio : "Scelta Colle incomprensibile" : 20.51 "Sono stato grande estimatore del presidente Mattarella ma questa scelta è incomprensibile".Così Di Maio,M5S."Non ci è stato permesso di fare il governo" "Avevamo una squadra di ministri, eravamo pronti a governare e ci hannp detto no perché il problema è che le agenzie di rating in Europa erano preoccupate per un uomo che andava a fare il ministro dell'Economia".Diciamolo chiaro, prosegue, è inutile andare a votare tanto i governi li ...

Colle : no diktat su ministri. Salvini e di Maio : scelta squadra spetta a Conte : Reduci dall’incontro con il premier incaricato, i leader di Lega e M5S smorzano le polemiche: dei ministri si occupano Conte e il Colle. Pd e Leu saranno all’opposizione, così come FI. FdI promette sostegno “selettivo” alle misure “sovraniste”. In serata Conte avrà anche un colloquio con alcuni rappresentanti delle vittime delle banche. Attacco di Salvini alla Ue sulla manovra...

Governo : Di Maio sul blog delle Stelle - orgoglioso scelta Conte : Roma, 21 mag. (AdnKronos) – “Oggi possiamo dire che siamo di fronte a un momento storico. Abbiamo indicato il nome di Giuseppe Conte al presidente della Repubblica. Un nome che può portare avanti il contratto di Governo. E sono particolarmente orgoglioso di questa scelta”. Lo scrive il capo politico del M5S, Luigi Di Maio, sul blog delle Stelle a stretto giro delle consultazioni al Quirinale, postando il video delle ...

Governo : Di Maio sul blog delle Stelle - orgoglioso scelta Conte (2) : (AdnKronos) – “Come capo politico del Movimento – prosegue Di Maio ribadendo quanto detto al Quirinale – posso dire che abbiamo lavorato notte e giorno per portare a casa questo risultato. A chi ci critica dall’estero dico: fateci partire prima. Poi ci criticate, ma almeno fateci partire”.“Siamo pienamente soddisfatti del lavoro, nei prossimi giorni speriamo che si possa iniziare questo nuovo percorso ...

Scelta del premier - faccia a faccia tra Salvini e Di Maio : ... prima gli italiani! - Matteo Salvini , @matteoSalvinimi, 20 maggio 2018 A ridosso dell'incontro, Salvini è intervenuto via Twitter per replicare alle parole del ministro dell'Economia francese Bruno ...

Di Maio-Salvini - nuovo incontro per la scelta del premier - I prof in pole position : Il faccia a faccia, durato poco più di un'ora, è terminato all'ora di pranzo ed è stato tutto incentrato sul nodo del premier e sulla squadra di governo

Scelta del premier - faccia a faccia tra Slavini e Di Maio : Lungo colloquio questa mattina tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Secondo quanto riferisce l'Agi, il capo politico M5s e il leader della Lega hanno avuto un lungo faccia a faccia conclusosi verso le ...

Tensione tra i due leader sulla scelta del premier : Di Maio vuole l'incarico : Un 'professionista incontestabile' per Matteo Salvini. Un 'amico del popolo' per Luigi Di Maio, che però, forse, parla di se stesso. La situazione è ancora fluida ma a 24 ore dall'incontro dei due ...

Salvini : «Siamo al dunque - o accordo o si vota» Di Maio : scelta tra coraggio e paura Conti e migranti - monito Ue all'Italia : «Speriamo» che col nuovo governo in Italia «non ci siano cambiamenti sulla linea della politica migratoria», ha detto il commissario europeo alla Migrazione Dimitris Avramopoulos . Il commissario ha ...

Salvini : «Intesa con M5S o si vota» Di Maio : scelta tra coraggio e paura Conti e migranti - monito Ue all’Italia : Ennesimo incontro in serata tra il leader della Lega e il capo politico del M5S. Salvini: «Io ho la coscienza pulita perché stiamo lavorando al massimo: vediamo se c'è programma forte». Il Financial Times: «Roma apre le porte a moderni barbari». Di Maio: «Eurocrati, come vi permettete?»