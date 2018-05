Di Maio | «Incomprensibile Mattarella» E nei vertici 5 Stelle si ragiona sull' impeachment

Di Maio : "Scelta Colle incomprensibile" : ... eravamo pronti a governare e ci hannp detto no perché il problema è che le agenzie di rating in Europa erano preoccupate per un uomo che andava a fare il ministro dell'Economia".Diciamolo chiaro, ...

Di Maio : "Scelta Colle incomprensibile" : 20.51 "Sono stato grande estimatore del presidente Mattarella ma questa scelta è incomprensibile".Così Di Maio,M5S."Non ci è stato permesso di fare il governo" "Avevamo una squadra di ministri, eravamo pronti a governare e ci hannp detto no perché il problema è che le agenzie di rating in Europa erano preoccupate per un uomo che andava a fare il ministro dell'Economia".Diciamolo chiaro, prosegue, è inutile andare a votare tanto i governi li ...