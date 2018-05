Di Maio fa solo lo spettatore e subisce la fronda interna

Maionese e non solo : miti e realtà sul cibo in estate : Non è sempre tutta colpa della Maionese se in estate ci si sente appesantiti dopo uno snack o un pic nic all’aperto: si tende spesso a dare la colpa a questo condimento che accompagna ad esempio l’insalata di riso o i tramezzini, ma in diversi casi i fattori in gioco possono essere altri. Fondamentali sono l’igiene e la conservazione del cibo a una temperatura e con modalità giuste: se non praticate al meglio queste due ...

Governo M5s-Lega - Beppe Grillo : “Contro Conte solo maligno gossip della casta che decade. Di Maio ha tutto il mio appoggio” : “L’onestà intellettuale del giornalismo” e una foto, con un uomo con la pettorina “press”e una videocamera-pistola che apre il fuoco contro un uomo con un giornale al posto della faccia. Risponde così Beppe Grillo al fact-checking del curriculum di Giuseppe Conte, il premier proposto da M5s e Lega e convocato al Quirinale nel pomeriggio, e si rivolge direttamente a Luigi Di Maio: “Hai tutto il mio ...

Governo - Di Maio e Salvini vanno a braccetto : entrambi vicepremier o "solo" ministri? : Giuseppe Conte sarà con ogni probabilità il nuovo premier, e negli uffici del M5S e della Lega si lavora a pancia...

Totoministri : Salvini e Di Maio sicuri - ballano Savona all'Economia e Massolo agli Esteri. Tutti i nomi : Se il Quirinale non avrà nulla da eccepire – così come sembra – la casella apicale del nuovo governo è stata definita. Sarà Giuseppe Conte, professore amministrativista con una cattedra a Firenze, a presiedere il prossimo consiglio dei Ministri. Un primo inter pares in quota Movimento 5 stelle. Un profilo morbido, tuttavia, un tecnico già indicato nel fantagoverno pre elettorale dei pentastellati. ...

Elio Lannutti - il senatore M5s massacra Luigi Di Maio : parole durissime su Giuseppe Conte e Massolo : Un durissimo intervento, su Facebook, firmato da Elio Lannutti , ex leader dei consumatori e neo-senatore del M5s . Nel mirino ci finisce la scelta di proporre Giuseppe Conte premier, oltre ad alcuni ...

[Il retroscena] Di Maio ministro del Lavoro - Salvini al Viminale. Giorgetti al tesoro e Massolo agli esteri. La squadra di governo : Il Carroccio invece avrà l'Interno per il suo segretario, l'Economia per il vice, la Difesa, l'Agricoltura con Nicola Molteni e il Turismo per Gianmarco Centinaio. Un premier "non forte" Il tallone ...

Giampero Massolo in pole position per nuovo Premier. Di Maio e Salvini domani da Mattarella : Teleborsa, - Sempre di più in pole position Giampiero Massolo nella corsa a presiedere il futuro governo Lega-M5S . Accanto ai nomi di due accademici Andrea Roventini e Giuseppe Conte, ha preso ...

GOVERNO - DI Maio : “DA BASE M5S 94% SÌ AL CONTRATTO”/ Pressing a Lega e Salvini : “Mancano solo le firme” : GOVERNO, il contratto M5s-Lega: Di MAIO e Salvini, "noi no premier". Pronta nuova bozza: da No a Sì Tav, Reddito di cittadinanza e flat tax. Voto online su Rousseau: ira di Berlusconi(Pubblicato il Fri, 18 May 2018 22:07:00 GMT)

[L'intervista] "Tutti contro Di Maio e Salvini : vi spiego il perché. Il vincolo del 3 per cento? Solo un numero dal significato esoterico" : Questo esecutivo, scaturito dal confronto tra M5S e Lega, rappresenta tutto questo mondo composto dai lavoratori e dalla piccola impresa, un mondo devastato da tale globalizzazione selvaggia. ...

Governo : Faraone (Pd) - Bramini? Salvini e Di Maio bravi solo a speculare : Palemro, 18 mag. (AdnKronos) – “Bramini è una persona straordinaria. Di Maio si deve vergognare per la sua speculazione. Parla di Stato che non versa quanto dovuto ad un imprenditore, quando sa benissimo che lo Stato in questo caso è il comune di Ragusa, città amministrata da 5 anni da un sindaco del M5S che non ha versato due di quattro milioni di euro, facendo fallire l’azienda dell’imprenditore di Monza”. Così il ...

M5S - via al voto online sul contratto. Di Maio : «Firmo solo se date l’ok» video : Aperta la consultazione sulla piattaforma Rousseau: andrà avanti fino alle 20 di oggi il voto online degli iscritti al Movimento. Nel weekend gli attivisti e portavoce M5S saranno nelle piazze italiane per spiegare ai cittadini i contenuti del documento

