Di Maio e Salvini ammettono | salta tutto Oggi Conte rimette il mandato

Aut-aut di Salvini e Di Maio : "Governo o voto" : Lo scontro è sempre per il dicastero dell'Economia su cui le posizioni sembrano congelate. Il pressing dei due leader giallo-verdi su Mattarella non lascia troppe possibilità al Colle. Intanto il presidente francese Macron ha chiamato Conte.

Governo : ennesima bocciatura da parte del Colle alla coalizione Salvini-Di Maio : Ieri dopo l'ennesima riunione tra i leader di Lega e M5S e i rappresentanti del Colle del Presidente della Repubblica Mattarella, per cercare di stabilire finalmente un Governo che ormai manca da quasi 80 giorni, vi è stato l'ennesimo colpo di scena. Questa volta il fulcro del problema è il candidato presentato per ricoprire il ruolo di ministro del Tesoro, ovvero l'economista Paolo Savona. Il Colle ha respinto questo candidato perché da sempre ...

Governo - Salvini : 'O si parte o non tratto più'. Di Maio : 'Chiudere in 24 ore' : Ormai l'oggetto del contendere è chiarissimo: il segretario federale vuole Paolo Savona al ministero dell'Economia, mentre il presidente della Repubblica continua a chiedere una soluzione alternativa ...

Di Maio-Salvini : o si parte o si chiude : 23.33 "O si chiude questa partita del Governo entro le prossime 24 ore o non si chiude più".Così Di Maio intervenuto a Terni ad un'iniziativa elettorale in vista di votazioni comunali. "Abbiamo aspettato già abbastanza, adesso è il momento di iniziare a lavorare" aggiunge. Per il governo Conte,"io ho detto 'o si parte o per noi basta'. Mi rifiuto di andare avanti ancora a trattare per settimane" ha detto il segretario della Lega Salvini."I ...

Aut aut Salvini : o si parte o al voto video E Di Maio : massimo 24 ore per chiudere : «Passi indietro la Lega ne ha già fatti abbastanza». E annuncia: stasera la lista a Conte. Su Savona all’Economia non cede: «No a un ministro che piace alla Germania». Anche Di Maio incalza: «O si chiude entro 24 ore o mai più»

Matteo Salvini - il retroscena sulla rottura al governo : lunedì si spacca l'alleanza con Luigi Di Maio : C'è un piano nella testa di Matteo Salvini che potrebbe ribaltare lo stallo per la nomina di Paolo Savona a ministro dell'Economia. Da una settimana Sergio Mattarella ha detto chiaro e tondo di essere contrario alla scelta del professore antieuro, sostenuto invece dai leghisti senza un attimo di ripensamento fino all'...

Di Maio in mezzo al guado : si accoda a Salvini - ma ha più da perdere : Pressing a due facce: Casaleggio e Fico confidano nel lavoro del premier incaricato e del presidente Mattarella, Di Battista attacca di nuovo il Colle...

Governo - Silvio Berlusconi a Salvini : no a Di Maio allo Sviluppo economico : Non c'è solo il caso-Savona al ministero dell'Economia ad agitare le acque del nascituro Governo e i sonni di Matteo Salvini. Due seri grattacapi sono anche il dicastero alla Giustizia e quello dello Sviluppo economico . E se nel caso-Savona è il ...

Renzi sullo spread : "Colpa di Maio e Salvini". : Lo spread sale e Matteo Renzi gongola. L'ex segretario - e attuale capo - del Partito Democratico questa mattina ha pubblicato un post, con il quale ha spiegato ai suoi fan quali siano le responsabilità da attribuire a Salvini e Di Maio e non ai "veti di Bruxelles" o "dei mercati finanziari". Quali sarebbero le reali "colpe" di Di Maio e Salvini non è chiarissimo visto che il Governo non è neanche stato formato, eppure Renzi ha sfruttato ...

Di Maio con Salvini su Savona. Ma ad attaccare Mattarella ci pensa Di Battista : Quello che non vuole dire, ma pensa, Luigi Di Maio , lo dice anzi lo urla via Facebook l'Invettivista. Ossia il Dibba . Attacca il Capo dello Stato, dicendo che Mattarella ' ha accettato a suo tempo ...

Renzi : «Altro che complotto di Bruxelles. Spread ai massimi è colpa di Salvini e Di Maio» : L’ex premier attacca su Facebook i segretari di Lega e M5S: «Altro che complotto di Bruxelles, l’unico responsabile dell’impennata è il loro “contratto” di governo»

Salvini su Facebook : "Sono davvero arrabbiato" e Di Maio gli mette il like : La politica viaggia anche sui social, si sa. Ormai Facebook e Twitter sono i principali canali attraverso cui seguire i leader dei partiti, che li usano per le comunicazioni ufficiali e anche per qualche sfogo. Questa sera, intorno alle 21, Matteo Salvini ha scritto solo una frase: "Sono davvero arrabbiato" e tra le migliaia di like c'è anche quello di Luigi Di Maio.Oggi Di Maio e Salvini hanno lavorato in mattinata con il Premier incaricato ...