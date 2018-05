: ?? Governo: Di Maio, Cottarelli non ha maggioranza in Parlamento - you_trend : ?? Governo: Di Maio, Cottarelli non ha maggioranza in Parlamento - repubblica : Scontro istituzionale sul nuovo governo. Conte rinuncia, Mattarella convoca Cottarelli. 'No a un ministro dell'Econ… - ilfoglio_it : #GiuseppeConte rimette l'incarico. Salvini e Di Maio attaccano #Mattarella. Che replica: “Fondamentale l'adesione a… -

convocato subito al Colle, ma non ha la fiducia del Parlamento e non ha la. Questo è assurdo". Così Diin collegamento telefonico a 'Che tempo che fa' su Rai1. "Se andiamo al voto e vinciamo poi torniamo al Quirinale e ci dicono che non possiamo andare al governo. Per questo dico che bisogna mettere in stato di accusa il Presidente. Bisogna parlamentarizzare tutto anche per evitare reazioni della popolazione". Infine: "La Lega deve dimostrare di essere d'accordo su questa via da percorrere insieme"(Di domenica 27 maggio 2018)