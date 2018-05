Di Maio attacca il Presidente della Repubblica | “è inutile andare a votare”

Di Maio attacca Mattarella : “Il voto non conta nulla - la verità è che non vogliono M5S al governo” : "La scelta di Mattarella è incomprensibile. La verità è che non vogliono il M5s al governo, sono molto arrabbiato ma non finisce qui. Mette il veto su Savona, uno che in passato ha fatto il ministro per questo Paese solo perché ha criticato l'euro. In questo paese puoi essere un criminale condannato per frode fiscale, puoi essere Alfano, puoi essere un condannato per reati contro la pubblica amministrazione e puoi fare il ministro ma se hai ...

Di Maio con Salvini su Savona. Ma ad attaccare Mattarella ci pensa Di Battista : Quello che non vuole dire, ma pensa, Luigi Di Maio , lo dice anzi lo urla via Facebook l'Invettivista. Ossia il Dibba . Attacca il Capo dello Stato, dicendo che Mattarella ' ha accettato a suo tempo ...

Massa - la candidata M5s attacca il Colle : “Di Maio è bloccato a Roma. Mattarella mette bastoni tra le ruote”. : Polemiche a Massa (Massa Carrara) sulla candidata a sindaco del M5s, Luana Mencarelli, che venerdì sera, durante un incontro pubblico, ha attaccato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per giustificare l’assenza del leader del partito Luigi Di Maio, bloccato a Roma dagli eventi nazionali. “Di Maio non ce la fa a venire – ha detto la candidata – ci aveva promesso che anche all’ultimo sarebbe scappato da Roma ma le ...

Di Maio e Salvini in coro : "Più ci attaccano - <br>più ci motivano. Oggi si chiude il contratto" : Matteo Salvini Oggi, intorno a mezzogiorno, ha tenuto un lungo monologo live su Facebook, seguito da una decina di migliaia di persone, ma ripreso in diretta anche da alcune tv. Il leader del Carroccio ha invitato i suoi follower a non leggere quello che scrivono i giornali che sono tornati a parlare di spread che sale, mercati che crollano, preoccupazioni di Bruxelles, di Washington e via dicendo. Salvini ha anche elencato più volte durante la ...

Governo M5s-Lega - Di Maio : “Più eurocrati attaccano - più sono motivato”. Salvini sul contratto : “Siamo al tratto finale” : Il bollettino della giornata sul Governo M5s-Lega è come al solito all’insegna degli alti e dei bassi. Resta la differenza dei toni – Salvini più “realista”, Di Maio più ottimista -, ma i tavoli di lavoro sul patto per il programma continuano. Resta il problema, ancora insormontabile, del nome da spendere come presidente del Consiglio: se i 5 stelle restano su Giuseppe Conte, i leghisti, dopo aver bruciato il loro Giulio ...

Di Maio attacca gli eurocrati. Ma Salvini : "Idee diverse sulla Ue" : "Quante cose volete sapere...". Luigi Di Maio è assediato dalle domande dei cronisti. Il tempo corre e il contratto di governo non è stato chiuso. Gli incontri tra leghisti e pentastellati si susseguono a ritmo incessante. Voci ben informate riferiscono di difficoltà sui punti chiave del programma. "I giornali scrivono tante cose - cerca di minimizzare - a me risulta che il tavolo tecnico sta andando molto bene". E dà appuntamento ai seguaci di ...

Di Maio : quasi chiuso contratto. Eurocrati ci attaccano - c'è paura : Roma, 15 mag. , askanews, 'Nella nostra storia abbiamo sempre corso da soli, perchè delle altre forze politiche non ci fidavamo. E infatti abbiamo proposto un contratto e non un'alleanza, perchè noi ...

Di Maio attacca gli Eurocrati : «Più ci attaccano più ci motivano»?. Salvini : interferenze inaccettabili : Bruxelles avverte l'Italia e in particolare il nuovo governo che verrà e chiede di non cambiare politica su migranti e debito, scatenando l'ira di Matteo Salvini e Luigi Di...

Di Maio : se ci attaccano è buona strada : 20.50 "Stiamo discutendo del futuro dell'Italia, siamo sulla buona strada, sono ottimista e non solo sulla discussione al tavolo ma per quelli che la temono e ci stanno attaccando: vuol dire che siamo sulla buona strada". Così il capo politico del M5s Di Maio in un video su Facebook dove aggiunge: sono quelli "che fanno parte della vecchia politica e attaccano questo governo che ancora deve nascere". Infine: "La discussione va avanti, ci sono ...

Di Maio : sono ottimista - se ci attaccano siamo su buona strada : "Oggi è stata una giornata produttiva. Stiamo lavorando per il cambiamento dell'Italia". Così Luigi Di Maio su Fb al termine dell'incontro sul contratto di governo con Matteo Salvini. "siamo sulla ...

Silvio Berlusconi lascia andare Matteo Salvini ma attacca Luigi Di Maio : “Il Paese da mesi attende un governo. Continuo a credere che la soluzione della crisi più naturale, più logica, più

Salvini : 'Ci proverò fino all'ultimo'. Di Maio lo attacca | : Il leader della Lega boccia l'ipotesi del governo di tregua e ribadisce: "Non rompo con Berlusconi". Il leader politico del M5S: "Nessun veto sul Cav, ma dialogo con la Lega". E punta il dito contro ...