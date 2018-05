Di Maio a Che tempo che fa | “Nel governo sì a criminali e no a incensurati” e chiede

ilfattoquotidiano

: Trovo vergognoso che Di Maio, che non ha mai accettato un dibattito in TV in tutta la campagna elettorale, arrivi a… - matteorenzi : Trovo vergognoso che Di Maio, che non ha mai accettato un dibattito in TV in tutta la campagna elettorale, arrivi a… - angealfa : Di Maio: niente laurea nella vita universitaria, niente professione nella vita civile, niente governo nella vita po… - AnnaAscani : Ma davvero il “governo del cambiamento” si è arenato sulla nomina di un 82enne che ha avuto incarichi in governi e… -

(Di domenica 27 maggio 2018) Queste le prime dichiarazioni di Luigi Diintervenuto telefonicamente nel mezzo della trasmissione CheChe Fa di Fabio Fazio su Rai 1: “Volevo trasmettere quanto siamo arrabbiati in questo momento eravamo a poco dal formare undel cambiamento. Il presidente ha respinto la lista dei ministri perché c’era dentro un ministro reo di aver criticato in passato nei suoi libri l’unione Europea e l’attuale situazione dei trattati che per esempio stanno distruggendo gli agricoltori, i lavoratori. Io sono veramente allibito perché c’è una maggioranza in Parlamento che ha espresso un Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, una lista di ministri e non è stata accettata. In questo Paese si può essere delinquenti, corrotti, sotto indagine per mafia, per corruzione, si può essere condannati per frode fiscale e si può fare il ministro. Ma se ti permesso di criticare in passato i ...