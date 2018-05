Di Battista | Se si vota mi candido

Salta il governo? Di Battista c'è"Se si rivota mi candido io" Già pronta la sfida interna a Di Maio : Nel M5s c'è qualcuno che tifa per nuove elezioni: "Io ho già il biglietto pronto per il mio viaggio, ma se Mattarella ci boccia il governo questa volta mi ri candido e torno in campo”, dice Di Battista Segui su affaritaliani.it

L'annuncio di Alessandro Di Battista : "Se si vota - mi ricandido" : 'Ritengo inaccettabile che il Quirinale pensi di porre veti politici a un ministro dell'Economia come Savona - ha detto Sky Tg24 l'ex deputato del M5S - Il presidente della Repubblica non si può ...

Governo - Scanzi : “Di Battista? Se si votasse tornerebbe in scena”. “Savona? Folle impedire che faccia il ministro” : “Se fra uno o due anni i tornasse al voto Alessandro Di Battista tornerebbe in scena. Lo dico perché un po’ lo conosco e credo che anche se oggi non sa la risposta, secondo me fra un anno tornerebbe in campo”. Così Andrea Scanzi, firma del Fatto Quotidiano prima dell’incontro con Alessandro di Battista al circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico dove è in corso la Festa del Fatto Quotidiano. E sulla Credo che Mattarella sia stato molto bravo ...