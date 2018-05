Di Battista | ' Se si torna al voto | mi candido'

Blastingnews

(Di domenica 27 maggio 2018) Se Alessandro Didovesse decidere di ricandidarsi per il parlamento, sarebbe una buona notizia per il M5S? In parte si, perché 'Dibba' ha parecchi fedelissimi che si spellano ancora le mani ad ogni suo intervento, fermo restando che, nonostante i continui annunci di una sua imminente partenza per l'estero, continua a cavalcare la scena Politica anche se, ovviamente, lo fa dal di fuori dalla stanze dei bottoni. Ma se davvero decide di scendere ancora in campo, tanto per dirla alla Berlusconi, sarebbe una buona notizia per il leader ed ex candidato premier Luigi Di Maio? Su questo siamo meno certi. Una leadership virtuale Alla fine, le famose primarie online del Movimento non hanno fatto altro che sancire ciò che era stato deciso dai vertici. Di Maio era il candidato premier ed il leader incontrastato, anche perché l'unico che avrebbe potuto concorrere con lui si era ...