Dal Terzo Valico sino al “raddoppio”

Un terzo delle aree naturali protette minacciato Dall'uomo : Biodiversità: quali sono i luoghi più preziosi al mondo? La distanza dall'eden. James Watson, scienziato dell'Università del Queensland in Australia e della Wildlife Conservation Society, ha ...

Francavilla - getta figlia 12enne della compagna dal viadotto e dopo 7 ore si suicida. La donna precipita Dal Terzo piano : Prima ha lanciato la figlia 12enne della compagna dal viadotto, poi, dopo sette ore di estenuanti trattative con i soccorritori si è ucciso buttandosi nel vuoto anche lui. Fausto Filippone, 49 anni, dirigente della Brioni, ha deciso di lanciarsi quando ha visto che sotto di lui, oltre 20 metri più sotto, stavano gonfiando il tappeto che avrebbe potuto salvargli la vita.--Ha deciso di farla finita dopo aver gridato più volte «scusa», in bilico ...

ANNA ROSA FONTANA/ La donna uccisa due volte : Dal suo ex e Dalla giustizia (Il Terzo Indizio) : ANNA ROSA FONTANA: la storia della donna uccisa il 7 dicembre dal 2010 da Paolo Chieco. L'ex già 5 anni prima l'aveva accoltellata dentro al portone del suo palazzo, prima di tornare libero.(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 09:31:00 GMT)

NaDal batte Fognini al terzo set nei quarti Al Foro Italico la semifinale con Djokovic : In serata, sempre sul Centrale, l'ultimo quarto tra la numero uno del mondo Simona Halep, finalista dodici mesi fa , ma anche semifinalista nel 2013 e nel 2015, e la francese Caroline Garcia, numero ...

Internazionali d’Italia – Fognini esce a testa alta fra gli applausi di Roma : NaDal soffre ma si impone al terzo set : Fabio Fognini strappa un set a Nadal ma poi viene sconfitto in rimonta: il tennista spagnolo soffre ma riesce ad imporsi al terzo set Fabio Fognini esce a testa alta, altissima, nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia. Il tennista azzurro si ferma contro l’ostacolo più grande del torneo, quello contro il quale qualsiasi tennista, indipendentemente dalla sua posizione in classifica, sulla terra rossa parte in svantaggio: Rafa Nadal. Lo ...