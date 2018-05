Dai trionfi alla tribuna | vivere senza il Pd

ilgiornale

: RT @ERTIGRE2: @57Davide @vonalexandro @Twitter @GDF Tomba-e dico Tomba,nel pieno dei suoi trionfi sportivi-fu cacciato dai carabinieri per… - 57Davide : RT @ERTIGRE2: @57Davide @vonalexandro @Twitter @GDF Tomba-e dico Tomba,nel pieno dei suoi trionfi sportivi-fu cacciato dai carabinieri per… - ERTIGRE2 : @57Davide @vonalexandro @Twitter @GDF Tomba-e dico Tomba,nel pieno dei suoi trionfi sportivi-fu cacciato dai carabi… - LauraCavPR : Dopo 48 ore il Presidente della Repubblica convoca il premier proposto dai LegaStellati. Speriamo che la democrazia… -

(Di domenica 27 maggio 2018) Quel che resta del Pd è una malinconica fotografia, l'ultimo momento ufficiale di un partito sparito dai radar dopo la legnata del 4 marzo. Espressioni assorte, o meglio tristi, segnano l'umore nero della scombiccherata delegazione reduce dall'incontroCamera con il premier incaricato Conte. C'è un Orfini fattosi adulto all'improvviso, in giacca scura e cravatta, dopo che il fratellino Renzi gli ha spento la Playstation. Marcucci con il baffo a spazzola e l'ampia stempiatura ricorda un commendatore anni '50 in gita con l'Automobile Club. Il reggente Martina si propone come un Civati fuori tempo massimo, però meno belloccio e brillante. Delrio, il vecchio saggio sempre più incanutito, ha lo sguardo di chi ha lasciato alle spalle il meglio della carriera politica.Stride quest'immagine di disarmo con gli ampollosi cinegiornali in bianco e nero del 1978, giusto quarant'anni fa, quando ...