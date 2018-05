superguidatv

: Fiorella Mannoia - Che Sia Benedetta - rs5@rs5.it - rs5_Sciacca : Fiorella Mannoia - Che Sia Benedetta - rs5@rs5.it - SuperGuidaTV : Da Fiorella Mannoia a Gigi Proietti: le repliche di Rai 1 - RadioGemini1 : Ora in onda: Fiorella Mannoia - mama africa -

(Di domenica 27 maggio 2018) In vista dell’estate Rai 1 punta sulle: dallo show dialle serie di successo come “Don Matteo”, “Non dirlo al mio capo” e “Il giovane Montalbano” L’estate di Rai 1 sarà a suon di. La rete ammiraglia di Viale Mazzini ha ufficializzato il palinsesto televisivo con una serie di novità, ma anche con le immancabileche accompagneranno i telespettatori da giugno a settembre. Ecco tutto quello che rivedremo in tv! Rai 1Con il concludersi della stagione televisiva fioccano lesu Rai in vista dell’estate. Una prima anticipazione c’è stata in questi giorni con la messa in onda del concerto – evento di Al Bano e Romina Power tenutosi presso l’Arena di Verona il 29 maggio 2015. Sulla scia del gossip che ha investito la coppia, la ...