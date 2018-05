Da Chaves a Pinot | da Aru a Yates | è stato pure il Giro delle «cotte»

Giro d’Italia 2018 - gerarchie ben definite tra i favoriti. Duello Yates-Dumoulin - Chaves terzo incomodo. Pinot - Pozzovivo e Carapaz per il podio : Il primo scontro diretto in salita tra i big (anche se è durato poco più di due chilometri) è finalmente arrivato. Nella nona tappa del Giro d’Italia 2018 infatti i grandi favoriti per la vittoria finale si sono dati battaglia sulle dure pendenze del Gran Sasso d’Italia, con l’arrivo a Campo Imperatore. Il trionfo è stato della Maglia Rosa Simon Yates: il leader della classifica generale ha battuto allo sprint con 100 metri ...