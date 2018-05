Cristiano Ronaldo e Georgina | che bacio!

vanityfair

: UEFA Champions League/European Cup ?? Cristiano Ronaldo ?????????? Paolo Maldini ?????????? #UCLfinal - ChampionsLeague : UEFA Champions League/European Cup ?? Cristiano Ronaldo ?????????? Paolo Maldini ?????????? #UCLfinal - LigadeCampeones : UEFA Champions League/Copa de Europa ?? Cristiano Ronaldo ?????????? Paolo Maldini ?????????? #UCLfinal - Gazzetta_it : #CR7 annuncia l'addio al #RealMadrid?: 'È stato molto bello stare al Madrid' #calciomercato -

(Di domenica 27 maggio 2018) Ok, in finale non ha segnato, ma ne ha di motivi per fare festa, capocannoniere (e vincitore) della Champions League 2018. E lo fa, oltre che coi compagni di squadra, anche con la bellissima fidanzataRodriguez, che lo ha raggiunto sul campo subito dopo la fine della partita insieme al figlioJr per dargli un bacio. Tra i due va tutto a gonfie vele. Tanto che qualche tempo fa, da una story pubblicata sui social dalla modella spagnola, dove in primo piano appare un vistoso anello all’anulare della mano destra, si pensò che fossero a un passo dalle nozze. D’altra partesembra essere «quella giusta» per: in poco più di un anno ha detto addio al lavoro da commessa in una boutique del centro di Madrid (dopo la notizia della relazione controppi curiosi si recavano in negozio solo per fotografarla e ...