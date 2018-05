Cristiano Ronaldo annuncia l’addio al Real Madrid Il calciomercato “impazzisce” | ecco

Cristiano Ronaldo : ecco dove potrebbe giocare nella prossima stagione : L'altra possibilità è la Premier League il campionato più ricco al mondo. In cui la squadra più ricca è il Manchester United. In cui, arrivato a 18 anni di età, ha vinto una Champions League, una ...

Cristiano Ronaldo lascia il Real Madrid? Il calciomercato “impazzisce” : spuntano due soluzioni clamorose : Cristiano Ronaldo ha messo paura ai tifosi del Real Madrid minacciando un addio che avrebbe dell’incredibile: ecco chi potrebbe accaparrarsi CR7 Cristiano Ronaldo, dopo l’ennesimo successo in Champions League, ha spaventato i tifosi del Real Madrid parlando del suo possibile addio al club durante l’estate. “È stato molto bello essere al Madrid, e nei prossimi giorni darò una risposta ai tifosi, che sono sempre stati al mio ...

Real Madrid - scintille Florentino Perez-Cristiano Ronaldo : il presidente risponde piccato al portoghese : Il presidente del Real Madrid ha risposto alle parole di Cristiano Ronaldo, ricordandogli come abbia un contratto fino al 2021 Spiazzato anche lui, sorpreso dalle parole di Cristiano Ronaldo proprio in una serata come quella vissuta ieri dal Real Madrid. Florentino Perez non si aspettava le parole del portoghese, dichiarazioni che profumano di addio, dopo la terza Champions League vinta consecutivamente. AFP PHOTO / Paul ELLIS Interrogato sulle ...

Clamoroso annuncio di Cristiano Ronaldo : “è stato bello giocare col Real Madrid” : Cristiano Ronaldo ha parlato del suo futuro annunciando di fatto l’addio al Real Madrid dopo l’ennesima vittoria in Champions League Come un fulmine a ciel sereno è arrivato questa sera un Clamoroso annuncio da parte di Cristiano Ronaldo. Quella odierna potrebbe essere stata l’ultima partita con la maglia del Real Madrid. Le sue parole nel post partita, rilasciate a Bein Sport, hanno creato scompiglio tra i tifosi del Real ...

Shock Cristiano Ronaldo - l’addio : “è stato bello giocare al Real Madrid” : Il Real Madrid ha vinto la tredicesima Champions League ma a fare discutere sono state le dichiarazioni di Cristiano Ronaldo al termine della partita, dichiarazioni che sembrano d’addio, “è stato bello giocare al Real Madrid”, al termine della stagione potrebbe esserci un clamoroso trasferimento in un altro club. “Ora voglio godermi questo momento, nei prossimi giorni darò invece una risposta ai tifosi che sono stati ...

