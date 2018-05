Così aiutiamo le donne a dire no all' aborto

ilgiornale

(Di domenica 27 maggio 2018) L'è un tema che ancora divide. A Dublino come a Roma, dove sabato, a poche ore dalla storica vittoria dei sì al referendum irlandese, sono scese in piazza le femministe di Non una di meno, per protestare contro le "violazioni del diritto alla salute riproduttiva" e l'alto numero di ginecologi obiettori negli ospedali italiani.Cosa sono i Cav, Centri di aiuto alla vitaDall'altra parte della barricata invece, ci sono i Centri di aiuto alla vita (Cav) fondati a Firenze nel 1975 per volontà del Movimento per la Vita. Si tratta di strutture che aiutano leche vivono una gravidanza inattesa o che versano in gravi condizioni economiche, familiari o psicologiche. Secondo i dati di un dossier del 2016, pubblicato sul sito www.mpv.org, i bambini nati finora sono stati più di 190 e circa 60mila le mamme sostenute. Per la maggior partestraniere, soprattutto africane che, ove ...