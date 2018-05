Cosa dice la Costituzione sulla nomina dei ministri

Paolo Savona - ecco Cosa diceva l’uomo che il Colle non vuole nel governo : “Vi spiego il mio ‘piano B’ per uscire dall’Euro” : Nell’ottobre 2015 Paolo Savona, il professore che la Lega vorrebbe al ministero dell’Economia, introduceva il convegno “Un Piano B per l’Italia” organizzato da Scenarieconomici.it. Il professor Savona ha spiegato il suo “Piano A”, ovvero quali secondo lui sarebbero i passi necessari per rendere l’Euro una moneta comune e unitaria. Accanto a questa spiegazione ha enunciato anche il “Piano B” per lasciare ...

Svezia : “rapporto senza consenso è stupro”/ Cosa dice la nuova legge contro la violenza sessuale : Il Parlamento svedese approva la legge che considera stupro il sesso senza consenso da parte delle donne. Il difficile sarà provarlo, ecco di Cosa si tratta(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 15:06:00 GMT)

“Cosa ha detto?”. La sorprendente gaffe in diretta tv. Nello studio di Sky Tg24 si parla di cose serie ma - quando il cronista dice la sua - succede l’impensabile. E tutti ridono : Non è la prima volta che in diretta televisiva si dica una parola per un’altra. Un lapsus a volte, il più delle volte una vera e propria gaffe. Molteplici i casi riscontrabili solo nell’ultimo anno. L’ultima, ma solo in ordine ti tempo, questa mattina su Sky. Erano circa le 10,45 e su Sky TG 24 andava in onda un interessante approfondimento politico riguardante la recente nomina di Conte come Presidente del consiglio. Incalzato dalla ...

“Cosa ha detto?”. La sorprendente gaffe in diretta tv. Nello studio di Sky Tg24 si parla di cose serie ma - quando il cronista dice la sua - succede l’impensabile. E tutti ridono : Non è la prima volta che in diretta televisiva si dica una parola per un’altra. Un lapsus a volte, il più delle volte una vera e propria gaffe. Molteplici i casi riscontrabili solo nell’ultimo anno. L’ultima, ma solo in ordine ti tempo, questa mattina su Sky. Erano circa le 10,45 e su Sky TG 24 andava in onda un interessante approfondimento politico riguardante la recente nomina di Conte come Presidente del consiglio. Incalzato dalla ...

Giuseppe Conte - consultazioni alla Camera - Cosa dice Salvini? Video : Giuseppe Conte, il probabile nuovo premier del Governo italiano, si trova al momento presso la Camera per le opportune consultazioni. Luigi Di Maio del Movimento Cinque Stelle ha confermato intanto di essere d'accordo con Salvini circa Savona tra i profili migliori del nuovo Governo. Si fanno sempre più frenetici i contatti tra Lega e M5S per preparare quanto prima il tutto. Conte, intanto, sta 'prendendo le misure' ai partiti, iniziando da ...

Italiani e psicofarmaci - Cosa c'è di vero in quello che dice Matteo Salvini : Salvini dice che l'elevato consumo di psicofarmaci sarebbe dovuto a "mancanze di speranza, fiducia, prospettive". Ma lo scenario è più complesso

Italiani e psicofarmaci - Cosa c’è di vero in quello che dice Matteo Salvini : (Foto: Getty Images) Sette milioni di Italiani che assumono ogni giorno psicofarmaci per combattere la depressione. Un malato su due che, per di più, considera inutile il trattamento, ritenendo di potersi curare con terapie fai da te. Un aumento del 20% del consumo di antidepressivi in Europa in meno di 5 anni. Sono solo alcuni dei preoccupanti risultati di diversi studi che hanno da poco fotografato lo scenario italiano ed europeo della salute ...

Grande fratello - Luigi Favoloso e il bacio impensabile dalla D'Urso : Nina Moric Cosa dice? : Pace a sorpresa tra i due inquilini del Grande fratello Aida Nizar e Luigi Favoloso nel salotto di Domenica Live . Aida si è gettata tra le sue braccia lasciando tutti di sasso. Compresa, forse, Nina ...

GDPR - Cosa dice il testo del regolamento privacy 2018 e perché ci riguarda : Il 25 maggio 2018 entrerà in vigore il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati GDPR(General Data Protection Regulation), emanato dalla Commissione europea per tutelare la privacy e rendere la gestione dei dati personali omogenea per tutti i servizi. Un malloppo di 99 articoli recepito dal Parlamento italiano e integrato all’interno della vecchia legge sulla privacy (risalente al 1995) che consentirà ai cittadini di avere il ...

Diete e orari. Cosa ci dice la scienza sulla crononutrizione : Digiunare dalle 3 di pomeriggio fino alla mattina del giorno seguente. Non cenare dopo le 6. Mangiare a intermittenza. Tutto quello che c'è da sapere sulle Diete a orario

Royal wedding - Cosa si dicevano il Principe Harry e Meghan durante le nozze? Ecco la lettura del labiale Articolo : Milioni di telespettatori in tutto il mondo hanno seguito lo scorso 19 maggio il Royal wedding più atteso dell'anno. Quello …

Royal wedding - Cosa si dicevano il Principe Harry e Meghan durante le nozze? Ecco la lettura del labiale Foto : Milioni di telespettatori in tutto il mondo hanno seguito lo scorso 19 maggio il Royal wedding più atteso dell'anno. Quello …

Cosa dice sullo sport il contratto di governo M5S-Lega : contratto di governo M5S-Lega, quali sono i piani di Salvini e Di Maio per il mondo dello sport? Dagli impianti sportivi alla revisione delle competenze del Coni, i punti citati

Cosa si dice di “Solo : A Star Wars Story” : Di tutto: e le opinioni sono così contrastanti che vi verrà voglia di vederlo anche solo per decidere chi ha ragione The post Cosa si dice di “Solo: A Star Wars Story” appeared first on Il Post.