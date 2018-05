Cori tifosi Ronaldo | ringrazia da balcone

Tifosi Liverpool a Kiev : Cori in aereo - che show ad alta quota! VIDEO : Conto alla rovescia verso la gara più attesa della stagione già iniziato: sabato sera a Kiev andrà in scena la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool , fischio d'inizio ore 20.45, . Le ...

I Cori dei tifosi per Clementino allo stadio San Paolo per Napoli-Crotone : “Uno di noi” (video) : Un ospite d'eccezione ieri pomeriggio alla sfida Napoli-Crotone: Clementino allo stadio San Paolo ha scatenato i cori dei migliaia di tifosi presenti! Domenica 20 maggio è stata una giornata molto speciale per il Napoli e i suoi tifosi: la squadra di Sarri ha disputato il match contro il Crotone, per l'ultima gara della stagione. A sorpresa sugli spalti, un tifose d'eccezione tra le tribune dei cosiddetti VIP: il rapper Clementino da sempre ...

Will Hughes segue il Derby County al pub con i tifosi - tra birre e Cori a squarciagola : Il centrocampista del Watford è cresciuto con la maglia dei "The Rams" di cui è ancora tifoso appassionato

Cori razzisti contro i tifosi napoletani. Alla Samp 20mila euro di multa e diffida : Lo ha stabilito il giudice sportivo sulla base del referto dell’arbitro che aveva sospeso la gara di domenica sera per tre minuti

Sampdoria - 20.000 euro di multa per i Cori contro i tifosi del Napoli : Il club blucerchiato è stato sanzionato con una multa di 20mila euro a seguito dei cori verso i tifosi partenopei. multa attenuata grazie all'intervento di Ferrero. L'articolo Sampdoria, 20.000 euro di multa per i cori contro i tifosi del Napoli è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cori razzisti contro i tifosi napoletani : Lo ha stabilito il giudice sportivo sulla base del referto dell’arbitro che aveva sospeso la gara di domenica sera per tre minuti

Sampdoria-Napoli : Cori razzisti - partita sospesa/ Video : Ferrero in campo - ma si becca gli insulti dei tifosi : Sampdoria-Napoli: cori razzisti, partita sospesa. Video: Ferrero in campo, ma si becca gli insulti dei tifosi. Le ultime notizie: sanzione in vista per gli ultras blucerchiati?(Pubblicato il Sun, 13 May 2018 23:27:00 GMT)

Mark Iuliano - Cori e insulti a Udine dai tifosi neroazzurri : multa salata per l'Inter : I tifosi dell' Inter in trasferta a Udine hanno insultato l'allenatore in seconda dei friuliani, Mark Iuliano . I supporter nerazzurri non hanno dimenticato il clamoroso fallo del 26 aprile 1998 dell'...

Giudice sportivo : Cori dei tifosi contro Iuliano - Inter multata. Due turni a Zukanovic - uno a Gasperini : Nessuno ha dimenticato quella partita e quel contatto in area. Figuriamoci i tifosi dell'Inter, direttamente coinvolti in uno degli episodi più polemici e controversi della storia del nostro calcio. ...

Juventus - contestazione tifosi a Vinovo/ Cori ultrà dopo il ko col Napoli : "Ora fuori i **". Buffon - Dybala... : Juventus, contestazione tifosi a Vinovo, corì ultrà dopo il ko di domenica sera contro il Napoli di Maurizio Sarri: "Ora fuori i ***". Dybala, Marchisio e Buffon...(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 16:29:00 GMT)

Derby di Roma - Cori su Anna Frank da parte dei tifosi della Lazio : interviene la Procura : La Procura di Roma è in attesa nei prossimi giorni di un’informativa della Digos per aprire poi un’indagine sui cori antisemiti e i saluti Romani fatti ieri sera a Ponte Milvio dagli ultras della Lazio prima del Derby con la Roma che si è giocato allo stadio Olimpico. Fra il materiale al vaglio dei pm Romani anche un video in cui si vede un ultras intonare il coro ‘Anna Frank è della Roma’. La sezione Antiterrorismo della Procura di Roma intanto ...

Calcio - tifosi della Lazio intonano Cori antisemiti su Anna Frank e fanno saluti romani a Ponte Milvio prima del derby : Il coro “Anna Frank è della Roma” e, insieme, i saluti romani. Il tutto ripreso dai cellulari, come mostra un video diffuso da Il Messaggero. Nel giorno del derby della Capitale, i tifosi della Lazio tornano protagonisti di episodi di antisemitismo, come già fu in occasione della stracittadina d’andata e ancora prima lo scorso ottobre, con lo scandalo delle figurine – affisse in cruva Sud (quella della Roma) durante la ...

Calcio : Cori tifosi Lazio su Anna Frank : ANSA, - ROMA, 15 APR - cori "Anna Frank è della Roma" e saluti romani a ponte Milvio da parte di tifosi della Lazio diretti allo stadio Olimpico per assistere al derby di stasera. In un video ...