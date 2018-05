Coree | incontro a sorpresa Kim-Moon | il summit con Trump è ancora possibile

Coree - nuovo incontro Kim-Moon al confine : Coree, nuovo incontro Kim-Moon al confine Coree, nuovo incontro Kim-Moon al confine Continua a leggere L'articolo Coree, nuovo incontro Kim-Moon al confine proviene da NewsGo.

Coree - incontro a sorpresa Kim-Moon. Summit con Trump ancora possibile : incontro a sorpresa fra i leader delle due Coree. Il presidente sudcoreano Moon Jae-in e il leader della Corea del Nord Kim Jong-Un si sono riuniti per la seconda volta (la prima era stata il mese scorso) a Panmunjom, villaggio che si trova nella zona demilitarizzata nota come Dmz, al confine fra i due Paesi. «Si sono scambiati opinioni e hanno di...

Coree - nuovo incontro tra Kim e Moon al confine - : I due leader si sono visti, per la seconda volta dopo il summit del 27 aprile , nel villaggio di Panmunjom. "Hanno scambiato le proprie opinioni con franchezza per avere un incontro Usa-Corea del Nord ...

Coree : nuovo incontro Kim-Moon al confine : I due leader coreani, Kim Jong-un e Moon Jae-in, si sono incontrati nuovamente al villaggio di confine per discutere del vertice tra Stati Uniti e Corea del Nord, che era stato annullato da Trump. Lo ...

Nuovo incontro tra Kim Jong-un e Moon Jae-in al confine tra le due Coree : Moon Jae-in e Kim Jong-un si sono incontrati nella zona demilitarizzata al confine tra le due Coree. Il vertice tra il presidente sudcoreano e il leader supremo di Pyongyang è avvenuto in un clima di incertezza, dopo i contraddittori annunci di Donald Trump sulla sorte del summit del 12 giugno prossimo.Il presidente sudcoreano Moon Jae-in e il dittatore nordcoreano Kim Jong-un si sono incontrati nel villaggio di Panmunjom, nella zona ...

Nuovo incontro tra i leader delle Coree : 13.41 I due leader coreani, Kim Jong-Un e Moon Jae-In, si sono incontrati nuovamente al villaggio di confine tra i due Paesi per discutere del vertice tra Usa e Corea del Nord, che era stato annullato da Trump. Lo riferisce l'agenzia sudcoreana Yonhap. La notizia potrebbe significare che il vertice tra Trump e Kim, inizialmente previsto per il 12 giugno a Singapore, potrebbe essere rimesso in agenda. Ieri sera Trump aveva twittato di aver ...

Coree - incontro tra Trump e Moon in vista del summit con Kim : Coree, incontro tra Trump e Moon in vista del summit con Kim

Coree - incontro tra Trump e Moon in vista del summit con Kim : Il presidente sudcoreano Moon Jae in è atteso martedì a Washington per un incontro col suo omologo americano Donald Trump, in quella che si configura come una missione finalizzata a contribuire alla ...

Incontro Trump-Kim non al confine Coree : 19.43 Lo storico Incontro tra il presidente degli Stati Uniti,Trump,e il leader nordcoreano Kim Jong-Un non sarà al confine tra le due Coree nella zona smilitarizzata. Lo afferma lo stesso Trump,che a giorni annuncerà la data e il luogo del vertice. L'Incontro potrebbe durare "più di un giorno" ha sottolineato il segretario di Stato americano Pompeo,"nel caso che ci fossero più questioni da discutere. C'è quindi c'è la possibilità che venga ...

Trump : 'Bene le Coree - lavoriamo sull'incontro con Kim' : "Le cose procedono molto bene, si lavora per fissare data e luogo per l'incontro con la Corea del Nord". Donald Trump esprime così il suo ottimismo per gli sviluppi sulle Coree, comunicando in un ...

Coree - STORICO INCONTRO KIM-MOON : TRUMP “PACE POSSIBILE”/ Video - Pyongyang distruggerà o congelerà l'arsenale? : COREE, lo STORICO INCONTRO fra Kim e Moon. Per la prima volta da 55 anni, il presidente del Nord varca il famoso gradino che separa le due nazioni. Un colloqui sereno e cordiale(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 19:54:00 GMT)

Lo storico incontro tra le Coree. Kim : 'ora comincia una nuova era'. Moon : 'il mondo ci sta guardando' : Il vertice nella parte sudocoreana, nel villaggio di confine di Panmunjom dove è iniziato il summit per il disarmo nucleare, la pace e il miglioramento dei rapporti bilaterali. Il primo incontro ...